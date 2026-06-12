Elon Musk, el primer billonario: cómo hizo su sideral fortuna el hombre más rico del mundo

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon hasta un 30 por ciento este viernes en su debut bursátil tras la mayor OPV (Oferta Pública de Venta) de la historia, convirtiendo al empresario en el primer billonario del mundo, mientras prometía llevar a la humanidad a Marte.

Se espera que esta exitosa oferta pública inicial, que recaudó más de 75.000 millones de dólares, ponga en marcha una serie de importantes OPV por parte de empresas de inteligencia artificial en los próximos meses.

El debut en la bolsa Nasdaq de Nueva York coronó semanas de frenesí de los inversores por la compañía de cohetes convertida en un conglomerado de satélites e IA.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"SpaceX quiere ser capaz de llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá", afirmó Musk en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, rodeado de personal, muchos de los cuales se convirtieron en multimillonarios con el inicio de la cotización.

"Tengo la confianza en este momento de que, con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, haremos eso por ustedes", añadió Musk.

Unas 100 personas se reunieron frente a la sede de Nasdaq en Nueva York, donde SpaceX también marcó la ocasión con un letrero de neón en Times Square.

SpaceX desata una fiebre inversora: la demanda supera cuatro veces la oferta antes de su debut bursátil

Musk "fija objetivos muy futuristas que nadie más está haciendo, y creo que eso ha entusiasmado a mucha gente", dijo Sarin Sio, de la firma financiera Dovetail, quien acudió a la sede de Nasdaq.

La compañía fijó el precio de más de 555 millones de acciones a 135 dólares cada una en una presentación realizada el jueves ante el regulador de los mercados estadounidenses, valorando a SpaceX en poco menos de 1,8 billones de dólares.

En sus primeras horas de negociación en Wall Street, el precio llegó a alcanzar los 175 dólares, un aumento de más del 30 por ciento.

La ganancia del viernes elevó el valor de mercado de SpaceX a más de 2 billones de dólares, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, Meta (propietaria de Facebook) y Walmart.

Las opciones para casi 83 millones de acciones adicionales podrían elevar el total recaudado por encima de los 86.000 millones de dólares.

Cofundada por Musk en 2002, la startup de cohetes se expandió desde entonces hasta convertirse en un importante operador de satélites y también absorbió a la empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X.

Cotizando bajo el símbolo de cotización "SPCX", el conglomerado está siendo observado de cerca para ver cómo absorbe Wall Street la oferta y qué significará para sus rivales de IA que buscan cotizar en los mercados públicos este mismo año.

El cohete de Jeff Bezos explotó durante su prueba en Cabo Cañaveral y la NASA busca alternativas para sus misiones lunares

El respaldo de Musk a Trump y a los populistas de derecha en Europa —así como una larga lista de comentarios incendiarios en X— hizo que el empresario pase de ser un prodigio ampliamente admirado a una figura profundamente polarizadora.

No obstante, la OPV récord es un testimonio del continuo apoyo a Musk entre los inversores; Bloomberg informó que la oferta se suscribió más de cuatro veces de lo previsto.

Se espera que la OPV acuñe a miles de nuevos millonarios y a varios multimillonarios, con empleados actuales y anteriores —y una larga lista de inversores— de los casi veinticinco años de historia de la empresa buscando capitalizar sus ganancias.

La valoración depende en gran medida de que Musk cumpla promesas dignas de la ciencia ficción, que incluyen la instalación de centros de datos en el espacio y el envío de seres humanos a Marte utilizando tecnología aún no probada.

También depende mucho de una enorme expansión del servicio de internet por satélite Starlink de SpaceX, así como del éxito de xAI, la creadora del chatbot Grok y rival de Musk frente a OpenAI y Anthropic que aún no ganó tracción.

En un esfuerzo por sanear sus cuentas, SpaceX está alquilando su capacidad de computación de IA a Anthropic y Google a través de acuerdos a corto plazo por valor de miles de millones de dólares.

Aunque SpaceX está creciendo rápidamente —los ingresos alcanzaron los 18.700 millones de dólares en 2025—, también está perdiendo dinero, registrando una pérdida neta de 4.900 millones de dólares, principalmente debido al gasto para desarrollar la capacidad de IA.

SpaceX sale a seducir a los pequeños inversores: presentó su OPI con un video sobre cohetes, IA y Starlink

En una predicción extraordinaria, la presentación de SpaceX afirma que puede captar más de 28,5 billones de dólares en ingresos de sus diversos mercados.

Este hito convierte a Musk, por mucho, en la persona más rica del mundo, un logro que le valió críticas desde algunos sectores. "El mundo tendrá a su primer billonario mientras los estadounidenses de todo el país juntan cada dólar para ahorrar para la jubilación", declaró la senadora demócrata Elizabeth Warren.

El imperio de Musk: cohetes, inteligencia artificial y el despegue de Wall Street

Musk se define a sí mismo como un ingeniero que intenta salvar a la humanidad, mientras que sus críticos lo califican de showman de extrema derecha que promete demasiado y no cumple. En cualquier caso, es la persona más rica del mundo y el fundador de algunas de las empresas más destacadas del planeta.

SpaceX construye cohetes y naves espaciales, y se convirtió en la fuerza dominante en lanzamientos espaciales comerciales —enviando regularmente astronautas a la Estación Espacial Internacional y satélites a órbita. Su división Starlink transmite internet de alta velocidad desde el espacio a usuarios de todo el mundo.

Starlink cuenta ahora con más de nueve millones de suscriptores, un verdadero éxito comercial, aunque los críticos expresaron su preocupación por la disposición de Musk a restringir el acceso por motivos políticos, incluso durante la guerra en Ucrania.

SpaceX también absorbió la empresa de inteligencia artificial xAI de Musk —que fabrica el chatbot Grok— en un acuerdo totalmente bursátil en febrero de 2026, creando lo que se describió como la mayor fusión corporativa de la historia, con la entidad combinada valorada en aproximadamente 1,25 billones de dólares.

La solicitud para sacar a bolsa a SpaceX ante la Comisión de Bolsa y Valores reveló que la compañía generó 18.700 millones de dólares en ingresos en 2025 y registró una pérdida neta de 4.900 millones de dólares al invertir en el desarrollo de cohetes de próxima generación y en la inteligencia artificial.

Tesla popularizó los vehículos eléctricos y sigue siendo una de las marcas de automóviles más reconocidas del mundo.

También desarrolla paneles solares y sistemas de almacenamiento de baterías domésticas, y está trabajando en tecnología de conducción autónoma y robots humanoides —proyectos que Musk prometió repetidamente que están a la vuelta de la esquina, aunque los plazos a menudo se retrasaron años.

xAI frena la contratación de especialistas para entrenar a Grok y crecen las dudas sobre su estrategia de desarrollo

Uno de los productos más promocionados de Tesla, el Cybertruck de acero inoxidable, resultó ser una decepción comercial y la compañía en general también sufrió turbulencias.

El año pasado se produjo una caída de ventas que se debió al aumento de la competencia global y a una reacción de los consumidores contra las actividades políticas de Musk, incluyendo su apoyo financiero al presidente estadounidense Donald Trump y su respaldo al partido de extrema derecha alemán AfD.

Tesla, que cotiza en bolsa y su acción cayó alrededor de un 20 por ciento en el último año, alcanzó un máximo de alrededor del 20 por ciento de la empresa en 2021 antes de vender acciones para comprar Twitter, pero sigue controlando firmemente la compañía.

Propiedad de Musk, X —la plataforma anteriormente conocida como Twitter— es una red social donde los usuarios publican mensajes cortos y vídeos, comparten noticias y debaten sobre política.

Musk la adquirió en octubre de 2022 por aproximadamente 44.000 millones de dólares, la renombró como X, recortó a gran parte de su personal y relajó las políticas de moderación de contenido.

Los anunciantes huyeron en respuesta, y el experimento es ampliamente visto como un fracaso que convirtió el sitio en una cámara de eco para los seguidores de Musk y sus opiniones cada vez más conservadoras.

Tras ver su valoración diezmada, ahora se estima que la plataforma vale aproximadamente lo que Musk pagó originalmente por ella, basándose en el valor dado a los accionistas cuando integró la empresa en xAI — sentando las bases para la salida a bolsa de SpaceX.

La empresa de neurotecnología Neuralink está desarrollando pequeños chips informáticos que pueden implantarse en el cerebro humano, con el objetivo declarado de ayudar a las personas con parálisis o condiciones neurológicas a comunicarse únicamente con sus pensamientos.

En los ensayos, los pacientes demostraron navegación por cursor controlada por el pensamiento y manipulación del brazo robótico —avances genuinos, aunque los éticos y reguladores plantearon dudas sobre la privacidad y la seguridad a largo plazo.

Frustrado por el tráfico, Musk fundó The Boring Company en 2016, inicialmente como filial de SpaceX, con grandes promesas de transformar el transporte urbano mediante una red de túneles subterráneos.

La realidad fue más modesta. Su proyecto más destacado —un túnel bajo el Centro de Convenciones de Las Vegas— recibió críticas mixtas, con críticos señalando que se reduce a una estrecha carretera subterránea para coches Tesla en lugar del revolucionario sistema de transporte que Musk imaginó en su momento.

ds