El cohete de Jeff Bezos explotó durante su prueba en Cabo Cañaveral y la NASA busca alternativas para sus misiones lunares

El cohete New Glenn, perteneciente a la empresa Blue Origin y Jeff Bezos, explotó en la tierra y la NASA busca nuevos lanzadores para sus misiones lunares. El accidente, que ocurrió en Cabo Cañaveral, sacudió los planes de la agencia y encendió las alarmas en el sector privado aeroespacial.

La administración de la NASA confirmó que los cronogramas del programa Artemis no puede ponerse en riesgo. La decisión responde a la necesidad de mantener los plazos fijados para los próximos años.

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Según los datos, el estallido generó una de las mayores detonaciones registradas en las instalaciones de la base de Florida. La infraestructura de lanzamiento quedó severamente dañada, lo que anticipa un largo período de inactividad.

La urgencia del gobierno estadounidense radica en el calendario de las misiones Artemis III y Artemis IV, programadas inicialmente para 2027 y 2028. Fuentes del sector la ventana de tiempo es tan ajustada que no existe margen de espera para que la empresa de Bezos repare sus sistemas.

El monopolio de Space X ante la caída de Blue Origin

Ante el fracaso de la prueba en Cabo Cañaveral, Space X, la empresa aeroespacial de Elon Musk, se posiciona dentro de un monopolio absoluto para el transporte pesado de carga hacia la Luna.

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La firma aeroespacial de Bezos intentaba consolidar el New Glenn como la competencia directa de los sistema de Musk. No obstante, el accidente de la plataforma de lanzamiento frena de golpe las aspiraciones comerciales de la compañía a corto plazo.

Las autoridades de la NASA priorizan la seguridad y la puntualidad de los lanzamientos antes que el sostenimiento de la competencia comercial. Los ingenieros de la base espacial en la Florida trabajan en la remoción escombros y en la medición del impacto ambiental de la explosión.