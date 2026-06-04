La NASA confirmó la pérdida definitiva del rover MAVEN de Marte tras seis meses sin contacto

La NASA confirmó la pérdida definitiva del rover MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) de Marte tras seis meses sin contacto, tras perder comunicación con la Tierra en diciembre de 2025. Lanzada en 2013, fue diseñada para estudiar la atmósfera superior del planeta y tras más de una década de vida útil se convirtió en una pieza clave para analizar la gran pérdida de gases que alguna vez pudieron haber permitido la existencia de agua líquida en su superficie.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio declaró a la nave no tripulada como “irrecuperable”, luego de haber orbitado el planeta rojo desde 2014. Los análisis preliminares indican que el vehículo espacial comenzó a girar de manera inesperada luego de pasar detrás del astro marciano, alterando su trayectoria orbital y agotando sus sistemas de energía.

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A través de las observaciones de la sonda espacial, los científicos de la agencia espacial estadounidense lograron cuantificar la velocidad de la fuga atmosférica marciana. ¿Qué implica este fenómeno físico?

Rover MAVEN de la NASA

Los datos recopilados durante más de once años permitieron a los investigadores de la NASA desarrollar el conocimiento más detallado hasta la fecha sobre la evolución de la atmósfera de Marte, convirtiéndolo en un laboratorio natural para el estudio de mundos rocosos similares.

En relación con ello, la profesora asociada en el Departamento de Astrofísica y Ciencias Planetarias (APS), Shanon Curry, sostuvo: “ahora tenemos un entendimiento mejor de la fuga atmosférica en Marte que en cualquier otro planeta, incluyendo la Tierra, y por lo tanto, Marte sirve como un laboratorio natural para entender la atmósfera de los planetas rocosos”.

Además de su labor científica, MAVEN cumplió una función estratégica como repetidor de comunicaciones entre la Tierra y los vehículos que exploran la superficie marciana, entre ellos los rovers Curiosity y Perseverance.

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La jefa del programa de exploración de la NASA, Tiffany Morgan, recalcó que “MAVEN profundizó de manera extraordinaria nuestra comprensión de la atmósfera de Marte, su historia climática y su habitabilidad”, al referirse al legado de la misión.

El estudio permitió reconstruir su transformación climática y comprender cómo un planeta que alguna vez pudo haber tenido agua líquida en abundancia, terminó convirtiéndose en el mundo frío y árido que se conoce en la actualidad.

Fuga atmosférica: la clave para comprender la transformación de Marte

Es el proceso físico mediante el cual un planeta o cuerpo celeste pierde gases de su atmósfera hacia el espacio exterior.

Fuga atmosférica: la clave para comprender la transformación de Marte

Uno de los mayores aportes científicos de MAVEN fue ayudar a explicar el fenómeno conocido como fuga atmosférica, el proceso por medio del que los gases de una atmósfera escapan gradualmente al espacio. Que se clasifica en dos grandes categorías de fenómenos:

- Mecanismos Térmicos: Ocurren cuando las moléculas de gas adquieren suficiente energía térmica (calor) y velocidad para superar la gravedad del planeta

- Mecanismos No Térmicos: Son procesos donde las partículas son expulsadas por la interacción con el viento solar, campos magnéticos, o reacciones fotoquímicas provocadas por la radiación ultravioleta.

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Gracias a los instrumentos de la misión, los científicos pudieron observar cómo el viento solar interactúa con las capas superiores de la atmósfera marciana y contribuye a la pérdida de partículas.

PM / ds