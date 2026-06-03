La NASA traslada a Florida su nuevo telescopio espacial de 4.000 millones de dólares para el lanzamiento

La NASA inició el complejo proceso de traslado de su próximo gran observatorio astronómico, el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, desde Maryland hacia el estado de Florida. El instrumento, que demandó una inversión de 4.000 millones de dólares, se encuentra listo para la fase final de preparativos técnicos antes de su salida al espacio.

Según la información publicada por la prensa internacional y los reportes oficiales de la agencia estadounidense, el lanzamiento está previsto para fines de agosto o principios de septiembre. El ambicioso proyecto completó con éxito sus fases de construcción, ensamblaje y testeos estructurales en las instalaciones del Centro de Vuelo Espacial Goddard.

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El traslado final hacia la costa de Florida se realizará a través del agua, utilizando la célebre barcaza Pegasus de la NASA. Esta embarcación especial navegará hasta la cuenca de giro del Centro Espacial Kennedy, donde los equipos de ingenieros aguardan el contenedor de transporte.

Una vez que el observatorio toque suelo, los técnicos lo ingresarán en la Instalación de Servicio de Carga Útil Peligrosa (PHSF, por sus siglas en inglés). En ese entorno hipercontrolado se ejecutarán las últimas verificaciones de los sistemas ópticos y electrónicos.

El cronograma oficial de la misión experimentó modificaciones favorables debido al rápido avance en los talleres de integración. Conforme a los datos publicados por autoridades de la Dirección de Misiones de Operaciones Espaciales de la NASA, la fecha de despegue se adelantó para el próximo 30 de agosto.

Los dos subsistemas principales que componen el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA.

El telescopio, que posee un peso total de 10.500 kilogramos al incluir el combustible, será impulsado hacia el espacio exterior por la empresa privada SpaceX. La firma de Elon Musk empleará un cohete Falcon Heavy desde la histórica plataforma de lanzamiento 39A.

La revolución científica que promete el Nancy Grace Roman

El destino definitivo del artefacto será el punto de Lagrange L2, una región del espacio gravitacionalmente estable ubicada a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. La misión primaria del Roman tendrá una duración de cinco años, aunque los científicos estiman que sus reservas permitirán extender el servicio.

La principal ventaja del Nancy Grace Roman radica en su capacidad para obtener imágenes panorámicas masivas del cosmos. Este instrumento posee un campo de visión en el espectro infrarrojo que es 100 veces mayor que el del veterano telescopio Hubble. Esto significa que podrá capturar en una sola toma extensiones de cielo que antes requerían meses de mapeo continuo.

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Para lograr esta hazaña técnica, el observatorio cuenta con un espejo primario de 2,4 metros de diámetro. Este componente óptico clave finalizó su inspección técnica con una cubierta de plata de apenas 400 nanómetros de espesor, una capa cientos de veces más delgada que un cabello humano.

Los astrónomos buscarán desentrañar los misterios de la materia oscura y la energía oscura, dos componentes invisibles que rigen la expansión del universo. También se utilizará el instrumento para estudiar la formación de galaxias primitivas y la evolución de poblaciones estelares completas.

Otra de las grandes metas del telescopio de 4.000 millones de dólares es la caza de planetas fuera del sistema solar. Mediante técnicas de vanguardia como la microlente gravitacional y la imagen directa, se prevé el hallazgo de hasta 100.000 nuevos exoplanetas.