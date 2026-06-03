El estudio del espacio profundo suele centrarse en la búsqueda de agua, atmósferas habitables o signos de vida biológica en mundos distantes. Sin embargo, la astrofísica contemporánea también dirige sus esfuerzos hacia objetivos de naturaleza estrictamente geológica que permiten descifrar los procesos físicos que dieron forma a los planetas rocosos.

En este escenario, la misión hacia el asteroide Psyche destaca no por la búsqueda de componentes orgánicos, sino por la oportunidad inédita de examinar un objeto que desafía la composición típica de los cuerpos celestes conocidos.

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Un viaje al centro de la Tierra, sin salir al espacio exterior

La principal razón por la que la NASA y la comunidad científica internacional consideran a Psyche una prioridad absoluta es su valor como ventana al interior terrestre. En la actualidad, la ciencia no cuenta con la tecnología necesaria para perforar la corteza de la Tierra hasta llegar a su núcleo metálico, el cual se encuentra sepultado bajo miles de kilómetros de roca sólida y sometido a presiones y temperaturas extremas. Todo lo que se conoce sobre el centro de nuestro planeta se basa en mediciones indirectas y modelos matemáticos derivados de ondas sísmicas.

Psyche es una prioridad absoluta es su valor como ventana al interior terrestre

El asteroide Psyche, ubicado en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, ofrece una solución a este límite tecnológico. Los investigadores sospechan que este cuerpo celeste es, en realidad, el núcleo expuesto de un "protoplaneta" o embrión planetario que se formó durante las primeras etapas del sistema solar.

Hace miles de millones de años, una serie de colisiones violentas contra otros objetos espaciales habría despojado a este cuerpo de su manto de roca externa, dejando su corazón de metal completamente al descubierto en el vacío del espacio.

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La singularidad de un mundo compuesto de hierro y níquel

A diferencia de la inmensa mayoría de los asteroides, que están constituidos principalmente por roca primitiva, hielo o compuestos de carbono, las observaciones espectroscópicas e infrarrojas indican que Psyche está hecho casi en su totalidad de metal de alta densidad. Su estructura combina proporciones masivas de hierro y níquel, elementos idénticos a los que componen el núcleo de la Tierra.

El estudio directo de este objeto, cuyo arribo de la sonda está previsto para el año 2029, permitirá a los científicos analizar de qué manera se produce la segregación de materiales en las fases iniciales de formación de un mundo.

Al examinar de cerca sus cráteres, fallas geológicas y topografía metálica, los ingenieros de la misión podrán comprender cómo se solidifican estos componentes y qué tipo de campos magnéticos generan, aportando datos cruciales para validar o reformular las teorías actuales sobre el magnetismo terrestre y la evolución de los planetas del sistema solar interior.