Cinco aviones de investigación de la NASA realizarán vuelos de baja altitud para cartografiar la atmósfera terrestre

En el marco de una ambiciosa campaña científica del programa Ciencias Aerotransportadas de la NASA (SARP), cinco aviones de investigación realizarán vuelos de baja altitud para cartografiar la atmósfera terrestre entre el miércoles 3 y el sábado 13 de junio sobre la región de Houston y sectores del Golfo de México. Se construirán mapas tridimensionales a través de trayectorias en forma de cuadrícula y recorridos paralelos, en base a los que se recabarán datos sobre cómo interactúan las masas de aire costeras y cuáles son los procesos naturales que afectan a los ecosistemas terrestres y marinos.

Entre las áreas de exploración abordardadas por el proyecto de la agencia espacial estadounidense se encuentran: la química atmosférica, la calidad del aire, el monitoreo de gases de efecto invernadero, la ecología forestal, la teledetección terrestre y los estudios oceanográficos.

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Las aeronaves transportarán una combinación de radares, espectrómetros, sistemas de Detección y medición de luz (LiDAR, por sus siglas en inglés) y sensores remotos capaces de detectar variaciones en la concentración de gases atmosféricos.

Vuelos de baja altitud

La flota estará integrada por aviones Gulfstream V (jet de ultralargo alcance y alta velocidad), Gulfstream C-20A, Gulfstream III, un King Air B200 operado bajo contrato para la NASA y un WP-3D Orion perteneciente a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El jefe de operaciones de Vuelo de las instalaciones Wallops de la NASA, Brian Bernth, sostuvo que “aunque SARP es una experiencia de aprendizaje tanto para estudiantes como para mentores, nuestras aeronaves operan en algunos de los espacios aéreos más complejos y restringidos del país. Se requiere una coordinación extremadamente precisa para ejecutar estas misiones con seguridad”.

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Detrás de esta campaña se encuentra el Programa de Investigación Aerotransportada para Estudiantes (Student Airborne Research Program) , uno de los proyectos educativos más prestigiosos de la NASA dedicados a las ciencias de la Tierra.

Se trata de una pasantía intensiva de ocho semanas dirigida a estudiantes universitarios avanzados que les permite participar directamente en campañas científicas reales utilizando los laboratorios voladores de la agencia espacial.

Programa SARP de la NASA

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Los participantes tienen acceso a aeronaves especialmente equipadas para estudiar procesos atmosféricos, terrestres y oceánicos. Durante las misiones colaboran en la operación de instrumentos científicos, participan en trabajos de campo, analizan datos y desarrollan proyectos de investigación propios bajo la supervisión de expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, y de universidades asociadas.

Los estudiantes también reciben capacitación en programación, análisis de datos y comunicación científica, habilidades fundamentales para las futuras misiones de observación de la Tierra.

PM / ds