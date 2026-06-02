La NASA reveló nuevos detalles del meteorito que provocó estruendos y temblores en el noreste de EE.UU.

El extraño fenómeno que el último fin de semana alteró la tranquilidad del noreste de Estados Unidos continúa generando repercusiones. Después de los fuertes estruendos y vibraciones que sorprendieron a miles de residentes de Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire, la NASA difundió nuevos detalles sobre el objeto espacial responsable del episodio.

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Durante las primeras horas posteriores al evento, las especulaciones dominaron las redes sociales. Vecinos alarmados reportaron ventanas sacudidas, ruidos provenientes del cielo y una sensación similar a un temblor. Muchos recurrieron a internet intentando encontrar respuestas inmediatas ante un fenómeno poco habitual.

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La explicación oficial llegó de la mano de la agencia espacial estadounidense, que confirmó que se trató de un meteoro —una roca espacial que ingresó a la atmósfera terrestre— y aportó información más precisa sobre sus dimensiones, trayectoria y potencia.

Según la reconstrucción realizada por especialistas de la NASA, el objeto medía aproximadamente 1,52 metros de diámetro, un tamaño superior al calculado inicialmente, y poseía una masa comparable a la de un elefante adulto. El cuerpo celeste penetró la atmósfera a una velocidad cercana a los 67.600 kilómetros por hora.

Qué dimensiones tenía el meteorito que atravesó el cielo del noreste estadounidense

Los análisis científicos indican que el meteoro recorrió cerca de 41,8 kilómetros antes de fragmentarse violentamente en las capas altas de la atmósfera. Posteriormente, sus restos terminaron cayendo en Cape Cod Bay, en el sudeste del estado de Massachusetts.

La NASA descartó además algunas de las teorías que circularon durante las horas posteriores al incidente. Los especialistas confirmaron que el objeto estaba compuesto por material natural de origen espacial y no correspondía a basura orbital, piezas de cohetes ni fragmentos de satélites artificiales.

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Uno de los datos que más llamó la atención fue la magnitud de la energía liberada durante la explosión atmosférica. Los científicos estimaron una potencia equivalente a 230 toneladas de TNT, suficiente para explicar por qué el sonido pudo escucharse a cientos de kilómetros y por qué numerosas personas reportaron vibraciones en edificios y viviendas.

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El fenómeno registrado pertenece a lo que los astrónomos denominan “bola de fuego” o fireball, un meteoro especialmente brillante que produce una intensa liberación de energía al atravesar la atmósfera terrestre.

Cuando estos objetos ingresan a velocidades extremas, la fricción con el aire genera temperaturas muy elevadas. El material comienza a fragmentarse y, en algunos casos, produce explosiones atmosféricas conocidas como airbursts, capaces de generar ondas de choque comparables a pequeños eventos explosivos.

Esa característica ayuda a entender la confusión inicial entre los habitantes de Nueva Inglaterra. Muchos residentes interpretaron el estruendo como un movimiento sísmico. De hecho, cientos de reportes fueron enviados al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mediante el sistema “¿Lo sentiste?”, normalmente utilizado para documentar terremotos percibidos por la población.

Sin embargo, los sensores sísmicos no registraron actividad tectónica alguna. La ausencia de señales en los sismógrafos permitió confirmar que las vibraciones percibidas no provenían del subsuelo, sino de la explosión del meteoro en la atmósfera.

Las reacciones ciudadanas reflejaron el desconcierto de las primeras horas. Algunos vecinos creyeron que un árbol había caído sobre sus viviendas debido a las condiciones ventosas de la jornada. Otros señalaron que sus mascotas reaccionaron con nerviosismo antes o inmediatamente después del estruendo.

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Entre los testimonios más comentados apareció el de un residente de Peabody, Massachusetts, quien aseguró haber pensado inicialmente que un gran árbol había impactado contra su casa. Al salir al exterior descubrió a numerosos vecinos reunidos en la calle intentando averiguar qué acababa de ocurrir.

La Sociedad Americana de Meteoros también recibió una importante cantidad de reportes procedentes de una extensa área geográfica que incluyó localidades desde Delaware hasta Montreal, en Canadá. Algunos testigos afirmaron haber observado una brillante estela luminosa atravesando el cielo, mientras otros describieron un característico “doble estallido”.

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