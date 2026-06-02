NASA confirmó un estallido sónico a causa de un meteorito de 1,5 metros de diámetro

Los fenómenos astronómicos de gran escala suelen manifestarse sin previo aviso, transformando la rutina de regiones densamente pobladas en un instante de desconcierto general. Cuando eventos de origen cósmico interactúan con la atmósfera terrestre sobre zonas urbanas, la falta de información inmediata suele propiciar una oleada de conjeturas que van desde catástrofes climáticas y movimientos telúricos hasta teorías sobre actividad aeroespacial anómala, requiriendo la intervención urgente de agencias especializadas para esclarecer la verdadera naturaleza del suceso.

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Un impacto sónico que alarmó a varios estados

El sábado pasado, un doble estruendo sónico retumbó con fuerza a lo largo de la región de Nueva Inglaterra, en el noreste de los Estados Unidos, provocando vibraciones en viviendas, alterando el comportamiento de las mascotas y desencadenando un aluvión de consultas alarmadas en las redes sociales. Tras dos días de análisis y recopilación de datos, la NASA reveló los detalles exactos del fenómeno. La causa del alboroto fue el ingreso de un meteorito compuesto por material natural (descartando la hipótesis de chatarra espacial o satélites fuera de control) que medía 1,52 metros de diámetro y poseía un peso comparable al de un elefante.

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El objeto celeste penetró en la atmósfera terrestre a una velocidad de 67.592 kilómetros por hora. Al avanzar a semejante velocidad, la fricción con el aire generó una desintegración violenta a varios kilómetros de altura sobre el suelo, liberando una fuerza energética equivalente a unas 230 toneladas de TNT. Esta colosal liberación de energía a gran altitud explica la onda de choque acústica que se sintió con fuerza en estados como Massachusetts y Rhode Island, e incluso motivó reportes visuales y auditivos desde zonas más alejadas como Delaware y Montreal, en Canadá.

Trayectoria costera y la desmitificación de un sismo

De acuerdo con el informe oficial divulgado por la agencia espacial, la roca atravesó el firmamento siguiendo una trayectoria clara que iba desde el noroeste hacia la bahía de Cape Cod, ubicada frente a las costas del estado de Massachusetts. El cuerpo principal del meteorito recorrió una distancia aproximada de 41,8 kilómetros dentro de la atmósfera antes de fragmentarse por completo a unos 50 kilómetros de altitud, permitiendo que solo pequeños residuos aislados alcanzaran las aguas de la bahía.

Desde la NASA explicaron que este tipo de eventos son sumamente habituales en el planeta, aunque la inmensa mayoría ocurre sobre superficies oceánicas o desiertos despoblados durante el día, lo que dificulta que cuenten con una audiencia de testigos tan masiva.

La magnitud del estruendo inicial provocó confusión entre los habitantes locales, quienes inicialmente especularon con la caída de árboles de gran porte debido al viento o con la ocurrencia de un terremoto, lo que llevó a decenas de personas a radicar reportes ante el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

No obstante, voceros de dicho organismo gubernamental confirmaron que los sismógrafos de la red nacional no registraron actividad ni movimientos en las placas tectónicas, ratificando que las vibraciones percibidas por los ciudadanos fueron exclusivamente de origen aéreo debido a la explosión sónica del meteoro.

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