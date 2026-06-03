La Tierra estaría enviando agua a la Luna a través de un mecanismo físico hace miles de millones de años

Un estudio publicado en la revista científica británica Nature Astronomy sostiene que el planeta Tierra ha estado transfiriendo componentes esenciales para la formación de agua hacia la Luna a través de un fenómeno vinculado con el campo magnético terrestre. Los investigadores teorizan que partículas procedentes de la atmósfera alcanzaron el satélite natural durante miles de millones de años, contribuyendo a la generación y acumulación de moléculas de agua en el regolito lunar.

La teoría aporta una nueva perspectiva sobre los principales cuerpos celestes que, además de compartir una historia común desde su formación, podrían haber mantenido un intercambio de átomos mucho más intenso de lo conocido.

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La investigación divulgada en el semanario especializado en astrofísica y cosmología, se basa en los datos recabados por la sonda espacial Chandrayaan-1 de la Agencia India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés), que fue la primera en llegar a la Luna y, analizó la composición y la geología de la superficie lunar.

Superficie lunar

Entre su conjunto de instrumentos, llevaba a bordo el Mapeador de Mineralogía Lunar (M 3) de la NASA, un espectrómetro de imágenes que ayudó a confirmar el descubrimiento de agua atrapada en minerales en el suelo lunar. Los científicos creen que entre esas partículas se encuentran iones de hidrógeno y oxígeno, los dos elementos fundamentales para la formación de moléculas de agua.

La hipótesis adquiere especial relevancia porque el satélite natural carece de una atmósfera densa y de un campo magnético global, capaz de protegerla del entorno espacial.

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Qué es la magnetocola: un corredor de partículas ubicado en una extensa región del campo magnético terrestre

La clave de este proceso astronómico se encuentra en una estructura conocida como "magnetocola", una extensa región del campo magnético terrestre que se forma en dirección opuesta al Sol debido a la acción constante del viento solar.

La también denominada cola magnética puede extenderse millones de kilómetros en el espacio y funciona como una especie de corredor por el que viajan partículas cargadas eléctricamente.

La Tierra envía agua a la Luna a través de un mecanismo físico hace miles de millones de años

Cuando la Luna atraviesa esta región durante parte de su órbita alrededor de la Tierra, queda expuesta a partículas provenientes de la atmósfera superior terrestre.

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Los autores del estudio destacan que este mecanismo no reemplaza necesariamente la influencia del viento solar, sino que podría actuar de manera complementaria. En conjunto, ambos procesos habrían contribuido a la presencia de agua observada actualmente en la superficie lunar.

Implicancias para el futuro de la exploración espacial

El descubrimiento tiene implicancias que van más allá de la comprensión histórica del sistema Tierra-Luna. La presencia de agua en el satélite es uno de los factores más importantes para los programas de exploración espacial de las próximas décadas.

Agencias como la NASA y otros organismos internacionales estudian la posibilidad de utilizar recursos lunares para sostener futuras bases permanentes.

PM/AF