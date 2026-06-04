Un estudio realizado por científicos brasileños halló microplásticos en el tejido cerebral de cadáveres

Un grupo de científicos de la Universidad de San Pablo (USP) halló la presencia de microplásticos en el tejido cerebral de cadáveres en el marco de procedimientos de autopsias y representa una nueva evidencia sobre la capacidad de la contaminación plástica de llegar a órganos considerados especialmente protegidos. La metodología permitió detectar principalmente partículas de polietileno y otros polímeros ampliamente utilizados en envases y bolsas.

Los autores de la investigación destacaron que la identificación de estas moléculas requirió múltiples etapas de validación para garantizar que los resultados no estuvieran influenciados por la polución durante el procesamiento de las muestras.

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Las muestras fueron sometidas a protocolos estrictos para evitar contaminaciones externas y posteriormente examinadas mediante técnicas avanzadas de microscopía y espectroscopia.

Microplásticos en el tejido cerebral

Los rótulos fueron sometidos a protocolos estrictos para evitar contaminaciones externas y posteriormente examinados mediante técnicas avanzadas de microscopía y espectroscopia.

El especialista en técnica de análisis microscópico, Fabiano de Olivera, señaló que “el desafío principal consistió en identificar partículas extremadamente pequeñas dentro de tejidos complejos y afirmó que “las tecnologías empleadas permitieron confirmar la naturaleza plástica de los fragmentos hallados y descartar otros materiales de origen biológico”.

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En los últimos años, la comunidad científica ha comenzado a concentrar sus esfuerzos en determinar si estas partículas también pueden atravesar la barrera hematoencefálica, el mecanismo natural que protege al cerebro de numerosas sustancias potencialmente dañinas.

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El estudio fue liderado por la científica brasileña Thais Mauad, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de USP, quien explicó “que los resultados representan una nueva evidencia sobre la capacidad de los microplásticos para llegar a órganos considerados especialmente protegidos”.

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Los métodos utilizados en el hallazgo de microplásticos en tejido de cerebral de personas fallecidas

Los investigadores utilizaron procedimientos de digestión química para eliminar material biológico y aislar posibles fragmentos plásticos presentes en los tejidos. Una vez recuperadas, las partículas fueron clasificadas según su tamaño, forma y composición química.

Los autores de la investigación publicada en la revista Jama Network Open coincidieron en que los resultados no deben interpretarse como evidencia de daño cerebral provocado por los microplásticos, aunque sí constituyen un importante llamado de atención sobre la creciente exposición de las poblaciones humanas a estos contaminantes.

PM / EM