Un inquietante hallazgo científico está llamando la atención de oncólogos, toxicólogos y epidemiólogos de todo el mundo: microplásticos han sido detectados dentro de tumores de próstata humana, según revela un reciente estudio piloto presentado esta semana en una conferencia internacional de cánceres genitourinarios. Los pequeños fragmentos provienen de la descomposición de envases, producto de consumo y fibras sintéticas, ya habían sido descubiertos en el aire, el agua y numerosos tejidos humanos.

Sin embargo, esta es una de las primeras investigaciones que documenta su presencia directamente en tumores malignos de próstata, y con cantidades significativamente mayores que en tejidos sanos adyacentes.

Un pequeño estudio liderado por la Universidad de Nueva York halló microplásticos en tumores de próstata

La investigación, liderada por especialistas de NYU Langone Health y el Centro Oncológico Perlmutter , examinó muestras de tejido prostático de diez pacientes con cáncer confirmados.

Aunque la relación causal entre microplásticos y la formación de tumores aún no está establecida, algunos mecanismos biológicos, como la inflamación crónica inducida por políticas extrañas, están siendo explorados, y podrían explicar parte del vínculo observado.

La profesora en el Departamento de Urología y Salud Poblacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, Stacy Loeb, explicó: “Nuestro estudio piloto brinda evidencia importante de que la exposición a microplásticos podría ser un factor de riesgo asociado al cáncer de próstata”.

¿Qué encontró el estudio de microplásticos en tumores de próstata?

El análisis de laboratorio reveló que los tumores cancerosos contenían alrededor de 2.5 veces más microplásticos por gramo de tejido que el tejido prostático no canceroso, en promedio unos 40 microgramos frente a 16 microgramos por gramo.

Para evitar artefactos de contaminación, el equipo reemplazó herramientas de plástico por otras hechas de aluminio o algodón durante la preparación de las muestras, y trabajó en salas especialmente diseñadas para análisis de microplásticos.

Aunque los resultados son preliminares y se basan en un número pequeño de pacientes, abren un campo de investigación necesario en tiempos de contaminación global por plásticos.

Hallaron en microplásticos en casos de cáncer de próstata

El integrante del Departamento de Pediatría y profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, Vittorio Albergamo, informó que “el grupo se prepara para estudiar cómo estos fragmentos de plástico podrían comportarse dentro de los tejidos humanos y, si son capaces de desencadenar respuestas biológicas que favorezcan la carcinogénesis, como la inflamación crónica”.

El debate sobre microplásticos y salud humana

El cáncer de próstata es uno de los más comunes entre los hombres adultos, y entender los factores que pueden influir en su aparición es una prioridad para la comunidad médica. Según organismos de salud pública, aproximadamente uno de cada ocho hombres desarrollará este tipo de cáncer a lo largo de su vida.

La comunidad científica aguarda ahora presentaciones completas y revisiones por pares antes de poder evaluar plenamente el impacto de estos hallazgos en políticas de salud pública y estrategias de prevención de enfermedades como el cáncer de próstata.

