La mortalidad por cáncer en Argentina registró un descenso sostenido en los últimos 10 años

Aunque el cáncer continúa siendo la principal causa de muerte por enfermedad entre las personas de 5 a 59 años en la Argentina, los datos oficiales revelados con ocasión del reciente “Día mundial de concientización sobre el cáncer” muestran una tendencia positiva: es sostenida a la baja la mortalidad de la mayoría de los tumores más frecuentes.

Los especialistas coinciden en que la prevención y la detección temprana siguen siendo factores clave para mejorar las chances de tratamiento y sobrevida.

Según registros del Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca) del Ministerio de Salud, la mortalidad por los tumores de mayor incidencia viene descendiendo desde hace más de una década.

En los varones, la reducción promedio es del 2,3% anual, mientras que en las mujeres alcanza el 1,3%

¿Las causas de esta mejora? Principalmente el haber logrado diagnósticos más tempranos y un mayor acceso a tratamientos en cánceres de alta prevalencia.

Por tipo de patología

El análisis por tipo de tumor muestra que el cáncer colorrectal —con una incidencia estimada de 30,5 casos cada 100.000 varones y 19,4 cada 100.000 mujeres— presenta una disminución sostenida de la mortalidad del 1,5% anual en ambos sexos. En el caso del cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres, la incidencia alcanza los 71,3 nuevos casos por cada 100.000, mientras que la mortalidad cayó en promedio un 1,7% anual en la última década. En 2024, la tasa fue de 15,4 defunciones por cada 100.000 mujeres.

Una tendencia similar se observa en el cáncer de próstata, con una incidencia estimada de 44,7 casos por cada 100.000 varones y una mortalidad de 9,2 muertes por cada 100.000 habitantes. En contraste, el cáncer de cuello de útero muestra una evolución más estable, con una incidencia de 16,8 casos por cada 100.000 mujeres y una mortalidad de 8,2 por cada 100.000.

Estos indicadores resultan relevantes si se considera que, de acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC), la Argentina se ubica entre los países con niveles de incidencia y mortalidad medianamente altos. Solo en 2024, los cánceres de pulmón, colon y recto, mama, páncreas, próstata, estómago y cuello de útero concentraron cerca del 60% de las muertes por esta causa.

Según aseguran las autoridades de salud, “en los últimos años se avanzó en el fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria y en la articulación entre Nación y provincias para mejorar la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento oncológico”.

Sin embargo, los especialistas advierten que el desafío sigue siendo reducir las desigualdades territoriales, garantizar el acceso temprano a estudios y tratamientos, y reforzar las estrategias de prevención para sostener y profundizar la tendencia descendente de la mortalidad.