Cientos de ONG piden que Argentina desarrolle un Plan Nacional de Control del Cáncer

Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Con ese motivo, la red Unidos por el Cáncer, integrada por 160 organizaciones oncológicas de la sociedad civil de todo el país, lanzó una petición nacional. ¿Su foco? Impulsar la creación y adopción de un Plan Nacional de Control del Cáncer en Argentina.

La iniciativa surge a partir del trabajo territorial sostenido de organizaciones que acompañan a personas con cáncer junto a sus familias y del consenso alcanzado en los congresos nacionales realizados por la red, en los que especialistas, autoridades sanitarias y referentes del sistema coincidieron en la necesidad de contar con un plan rector, federal y sostenido en el tiempo.

Los tres problemas en la salud pública y lo que piden las ONG

Actualmente, el acceso al diagnóstico oportuno, al tratamiento y al acompañamiento integral continúa siendo desigual entre provincias y sistemas de salud, con demoras, barreras administrativas y brechas que impactan directamente en la calidad de vida de los pacientes.

“El cáncer no se vive igual en todas las provincias. Un plan nacional permitiría ordenar el sistema, reducir inequidades y garantizar continuidad en las políticas públicas más allá de los cambios de gestión” , señalaron los resposables de la red Unidos por el Cáncer.

La petición solicita a las autoridades nacionales, provinciales y legislativas la elaboración y actualización participativa de un Plan Nacional de Control del Cáncer, con enfoque federal y basado en evidencia científica; su adopción como política de Estado, con un marco normativo que garantice continuidad y presupuesto más allá de los cambios de gobierno; la participación activa de pacientes, organizaciones sociales, equipos de salud, universidades y equipos provinciales en su diseño, implementación y monitoreo; el fortalecimiento de un registro nacional de cáncer, con financiamiento y apoyo federal, que permita generar datos confiables y evidencia real para orientar políticas públicas y evaluar su impacto, y la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación, con transparencia y resultados medibles.

Más planes, mejores resultados

La evidencia internacional muestra que los países que cuentan con planes nacionales bien implementados logran mejorar la detección temprana, optimizar el uso de recursos, reducir inequidades territoriales y disminuir la mortalidad evitable, especialmente en cánceres prevenibles o detectables en etapas tempranas. Estos planes permiten coordinar acciones de prevención, tamizaje, tratamiento, cuidados paliativos y sistemas de información, generando impactos positivos sostenidos en los resultados en salud.

Hoja de ruta hacia el Plan Nacional

La campaña lanzada el 4 de febrero constituye el primer paso de un proceso más amplio que se desarrollará a lo largo del año. Unidos por el Cáncer impulsará una hoja de ruta participativa que incluye acciones de concientización pública, recolección de adhesiones ciudadanas e institucionales, encuentros con expertos nacionales e internacionales, seminarios técnicos y espacios de diálogo multisectorial.

El objetivo es construir consenso social, fortalecer alianzas con organismos públicos, instituciones sanitarias, sociedades científicas, universidades y organizaciones de pacientes, y avanzar hacia la elaboración colaborativa de un Plan Nacional de Control del Cáncer que pueda ser adoptado como política de Estado, con enfoque federal y continuidad en el tiempo.

Cómo sumarse

Todas las personas, organizaciones e instituciones interesadas pueden participar de esta iniciativa firmando la petición ciudadana en change.org/PlanControlCancer, expresando su adhesión institucional y acompañando las acciones de difusión y diálogo.

Toda la información sobre la campaña, los documentos de trabajo y las instancias de participación estarán disponibles en el sitio web de Unidos por el Cáncer y en el Instagram: @unidosxelcancer.