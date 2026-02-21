Lalcec organiza un encuentro para pacientes oncológicos en tratamiento

En el marco del mes de concientización del cáncer, la ONG Lalcec organiza un “Encuentro entre pares”, pensado para pacientes oncológicos en tratamiento o que lo hayan finalizado, destinado a generar un espacio de escucha, intercambio y contención.

La organización cuenta con un programa de acompañamiento al paciente, a través del cual se brindan espacios y talleres gratuitos orientados al cuidado emocional y al acompañamiento integral.

En esta oportunidad, la doctora Fernanda Montaña, psicooncóloga y coordinadora del Área de Acompañamiento al Paciente de Lalcec, va a coordinar el encuentro con el objetivo de compartir esta charla entre pares y una merienda.

Con 130 mil nuevos casos por año en Argentina, el cáncer ocupa el segundo lugar como causa de muerte en las últimas décadas.

El evento se hará el 27 de febrero a las 16.30, en modalidad presencial. La dirección es Aráoz 2380, Palermo, CABA. La participación es gratuita y necesita inscripción previa por WhatsApp: 11-5174-6236.