Desarrollando una técnica inédita en el mundo, cirujanos argentinos salvan dos embarazos de alto riesgo

Un equipo de cirujanos del Hospital Austral acaba de poner a punto una innovadora técnica quirúrgica que no tiene antecedentes conocidos en el mundo médico.

Con este nuevo approach lograron salvar dos embarazos que afrontaban un altísimo riesgo de nacer con malformaciones o -directamente- de muerte, ya que estaban cercados por bridas amnióticas. Con estas delicadas intervenciones, el equipo logró que los bebés nacieran sanos.

Es una situación médica difícil de detectar por medio de los estudios más comunes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Las bridas amnióticas es una condición rara, que se da cuando se forman “fibras” o “bandas” en el saco amniótico durante el período embrionario. Estas bandas pueden terminar envolviendo una extremidad u otra estructura fetal, como el cordón umbilical. Esto puede causar complicaciones graves e, incluso, la muerte del feto, en los casos en donde el cordón umbilical se estrangula”, le explicó a PERFIL el cirujano Daniel Russo, director del Programa de Cirugía Fetal del Hospital Universitario Austral y responsable de la puesta a punto de esta nueva opción quirúrgica que puede salvar al bebé.

Según detalla Russo, este tema se conoce desde hace muchos años y originalmente llamó la atención de los médicos cuando notaban que nacían algunos bebés con amputaciones sin que la familia tuviera algún tipo de antecedente. Incluso hay casuística de muchas muertes intrauterinas que no tenían mayor explicación, hasta que se fueron encontrando casos en que esas fibras, sumadas al movimiento del bebé, podían generar constricciones sobre distintas estructuras del feto y convertirse en las responsables de la amputación o -incluso- de la muerte intrauterina.

El profesional aclara que, epidemiológicamente, es un hecho muy poco frecuente, aunque no hay acuerdo sobre la cantidad real de casos. “Es complejo de precisar: hay reportes que encuentran un caso de brida (que deja consecuencias a la salud) cada 3000 embarazos y otros que dan un caso de estos cada 15 mil embarazos donde se comprueban efectos secundarios significativos”, explica el cirujano.

HAY EQUIPO. Esta intervención sumó numerosos especialistas del Programa de Cirugía Fetal del Hospital Universitario Austral.



Un tema complejo es que no es fácil detectarlas a tiempo y pasan desapercibidas en la mayoría de las ecografías, ya que no es algo fácil de “ver” en los estudios prenatales comunes. Es que estos “hilos” son muy delgados y solo pueden notarse cuando empiezan a causar efectos graves sobre la salud del feto, como el engrosamiento de un miembro que queda “atado” por la brida.

Algo que destaca Russo es que la medicina hoy aún no tiene del todo claro cómo se producen las “bridas”. No se sabe muy bien qué las causa, pero todos coinciden en que ocurren en un momento muy temprano del embarazo. Hay teorías que indican que podrían ser el resultado de un insulto de la membrana amniótica (químico, traumático, infeccioso, etc.) o del saco y que, al “autorepararse”, genera estos “hilos cicatrizales” que pueden terminar causando el problema con el paso de las semanas y el movimiento natural del bebé. Y hay casos en los que -directamente- no se logra identificar una causa.

Pero, si se logran detectar a tiempo, los médicos y la familia deben tomar decisiones complejas: “en equipo con los padres evaluamos los eventuales ‘pros’ y ‘contras’ de hacer una intervención quirúrgica que es muy delicada y puede, en muchos casos, traer consecuencias graves, o fatales, para el feto”. Si el procedimiento no es exitoso, puede generarse un nacimiento prematuro. Y si el feto es previable el resultado final puede ser mortal. Por eso es muy importante determinar el verdadero riesgo del feto con bridas en su evolución natural para proponer un tratamiento de alto riesgo.

EXPERTO. El cirujano Daniel Russo, director del Programa de Cirugía Fetal del Hospital Universitario Austral

Hasta ahora, en los escasos casos en que los médicos lograban un diagnóstico a tiempo, se intentaba una intervención que, de por sí, es compleja, ya que el saco amniótico es muy frágil. “Además, puede que el bebé no sea aún viable, por lo que si esta intervención afecta al proceso, ya no hay posibilidades de hacerlo nacer prematuro”, explicó.

El gran riesgo es que “cuando se intenta una fetoscopía con un equipo que es invasivo y penetra al saco amniótico para tratar de cortar la brida, y se necesita manipular el instrumento, es fácil alterar la membrana embrionaria (amnios) y causar una rotura. Está reportado en hasta el 40% de los casos”.

“Lo que intentamos como innovación es usar un fibrofetoscopio flexible y muy pequeño de solo 3 mm que permite explorar toda la cavidad amniótica con mínima manipulación. Esto redunda en menor trauma de las membranas. Hasta ahora no se había utilizado para estas situaciones. El aparato fue donado y cuesta unos U$ 38 mil. Cuenta con una cámara en el extremo y muestra una imagen de alta resolución. Y se curva hasta 270 grados en todos los sentidos. “Es una maravilla tecnológica que ‘entra’ en el espacio fetal por medio de una punción”. El “canal de trabajo” sirve para introducir una fibra óptica con un láser con la cual seccionamos las bridas. Toda esa revisión y el corte se logra sin apenas mover el fetoscopio, lo que minimiza el riesgo de romper el saco donde está alojado el feto”.

En concreto, hasta ahora el equipo de cirugía fetal del Hospital Austral, integrado por seis personas, usó este procedimiento para prevenir problemas en dos embarazos. En uno, en un feto de apenas 19 semanas y en otro de 22 semanas. Por lo tanto, ninguno de los dos era viable si la operación salía mal. Sin embargo, los profesionales evaluaron -junto a la familia— que el riesgo de vida para estos fetos era muy alto si no se hacía la intervención. En ambos casos estaba involucrado el cordón. Y ambos bebés nacieron sanos.



¿Cómo se diagnostica?

Estos casos generalmente, se diagnostican al nacer, ya que son difíciles de visualizar en una ecografía de rutina. Sin embargo, en algunos casos pueden detectarse anomalías, como malformaciones de las extremidades. Si el médico sospecha un síndrome de bridas amnióticas (ABS), puede pedir una derivación a un centro de medicina fetal para realizar estudios avanzados.

Entre los estudios diagnósticos puede incluirse una ecografía que puede dar señales de hinchazón o edema de un miembro afectado o que dejó de crecer al ritmo esperado para esa etapa del desarrollo. También puede indicarse una resonancia magnética que ayuda al equipo médico a valorar la gravedad de la constricción que puede estar causando la brida y las eventuales anomalías asociadas, y un ecocardiograma fetal que sirve para examinar la estructura y la función cardíaca del bebé.