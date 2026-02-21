Secundarios tendrán solo 20 faltas por año lectivo

En un movimiento que apunta a mejorar el rendimiento académico y disminuir el ausentismo, las autoridades de educación de la Ciudad de Buenos Aires resolvieron reducir de 25 a 20 la cantidad máxima de faltas anuales permitidas en el nivel secundario, tanto en escuelas públicas como privadas.

La decisión, que alcanza a unos 200 mil estudiantes, forma parte del Plan Buenos Aires Aprende y reconfigura el actual reglamento escolar y el régimen académico.

El dato que explica la urgencia de estos cambios es que hoy aproximadamente 9 de cada 10 inasistencias no se justifican. Y el promedio anual de esa situación equivale a 27 faltas por alumno. O sea, casi dos meses fuera del aula “autorizados”.

Los problemas por las faltas al colegio

En el nivel secundario, la tasa de ausentismo alcanza el 19,6%. Traducido en términos pedagógicos: cada día que un estudiante no está en clase es contenido que no se incorpora, hábito que se resquebraja y proyecto educativo que pierde consistencia.

Educación a contramano: más Estado, no menos

Hasta ahora, el esquema permitía acumular hasta 25 inasistencias por año y la regularidad se evaluaba al cierre de cada bimestre, con márgenes de discrecionalidad docente que habilitaban excepciones.

Con la nueva reglamentación, desde este ciclo lectivo, el límite se baja a 20 faltas anuales y se fija un tope de cinco por cada bimestre de cursada.

Además, se eliminan las excepciones: ya no habrá atajos administrativos ante llegadas tarde reiteradas o vacaciones tomadas fuera del calendario oficial.