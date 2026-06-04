Ivanka Trump y Jared Kushner construyen un complejo de lujo en Albania que desata protestas e investigaciones por corrupción

El millonario proyecto turístico de lujo impulsado por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y su esposa Ivanka Trump, desató una ola de indignación popular y fuertes protestas en Albania. La iniciativa, que contempla la construcción de hoteles y villas exclusivas en la costa del mar Adriático, quedó en el centro de la escena tras la aparición de maquinaria pesada en zonas balnearias de alta sensibilidad ambiental.

La controversia escaló al plano judicial luego de que la fiscalía especial anticorrupción de ese país europeo confirmara la apertura de una investigación formal sobre los procedimientos administrativos. El organismo analiza las modificaciones aplicadas al estatus de las áreas protegidas involucradas y las sospechas de desvíos en los sistemas de licitaciones públicas, según AFP.

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Los planes de la pareja comenzaron a delinearse en 2024, apuntando a dos sectores estratégicos de la costa albanesa: la zona del delta de Vjosa-Narta y la isla deshabitada de Sazan, una antigua base militar secreta de la era comunista. Hacia finales de ese mismo año, el gobierno local otorgó el beneficio de "inversor estratégico" a la firma Atlantic Incubation Partners, una entidad ligada al fondo de inversión Affinity Partners, de Kushner.

Esta condición regulatoria le concede a los desarrolladores el acceso a trámites administrativos acelerados y un soporte directo por parte de los ministerios locales, conforme detalla la documentación oficial a la que accedió la prensa internacional. A su vez, Ivanka Trump visitó personalmente la región de Vlora junto a arquitectos para entrevistarse con el primer ministro albanés, Edi Rama.

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Ivanka Trump y Jared Kushner en Albania: inversiones millonarias, tierras en disputa y denuncias ambientales

El volumen financiero de las obras proyectadas expone magnitudes colosales para la región balcánica, estimándose un desembolso de 1.600 millones de dólares exclusivamente destinados a las instalaciones de la isla de Sazan. De forma paralela, el propio mandatario Rama hizo alusión reciente a un plan global de 4.000 millones de euros que engloba también las intervenciones sobre el área costera de Vlora.

Desde la conducción del proyecto, delegada formalmente en la firma Sazan Real Estate Development, defendieron la oportunidad de consolidar un destino de clase mundial mediante una de las mayores inversiones privadas de la historia regional. No obstante, registros periodísticos advierten que no se hallaron rastros legales de dicha sociedad, en tanto las autoridades gubernamentales evitaron emitir comentarios al respecto.

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Las agrupaciones ambientalistas se unieron para denunciar que el complejo hotelero pisoteará tierras protegidas esenciales para el ecosistema costero. Más de 40 organizaciones no gubernamentales enviaron una carta formal al Ejecutivo albanés exigiendo la suspensión inmediata de las actividades en el delta afectado, alertando sobre el daño ambiental irreversible.

A la preocupación conservacionista se suma un complejo frente de conflictos por la propiedad, cuyos orígenes se remontan a la caída del régimen comunista en la década de 1990. Miles de familias locales aún litigan por recuperar tierras ancestrales confiscadas tras la Segunda Guerra Mundial, y denuncian que parte de esos terrenos fueron asignados de manera irregular al megaemprendimiento de la familia Trump.

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El malestar social derivó en choques con guardias privados el último sábado, luego de que residentes se congregaran para rechazar la colocación de alambres de púas que bloquean el libre acceso a las playas públicas. La aparición de excavadoras sobre la arena encendió las alarmas de la población y multiplicó los focos de conflicto en el territorio.

Durante tres noches consecutivas, miles de manifestantes marcharon en la ciudad capital de Tirana para exigir la cancelación absoluta del proyecto inmobiliario y la restitución de parcelas a los antiguos dueños legítimos. Las asambleas ciudadanas ya ratificaron que las movilizaciones continuarán durante los próximos días, mientras la justicia avanza en determinar el origen de los fondos utilizados para comprar los títulos de propiedad.

ds