El reconocido creador de contenido argentino Valen Scarsini (elscarso) conoció personalmente a Tim Payne, el experimentado futbolista de la selección de Nueva Zelanda, transformándose de inmediato en uno de los temas más comentados de la jornada en las plataformas digitales.

El encuentro se produjo en Florida, Estados Unidos, tras la derrota del conjunto neozelandés por 4 a 0 frente a Hatí en uno de los amistosos previos a la Copa del Mundo.

El video llegó en pocos minutos a las miles de reproducciones y comentarios, replicando el impacto que este tipo de cruces suele tener entre las audiencias jóvenes.

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El encuentro que prendió todas las redes sociales

Al comienzo del intercambio, Scarsini saludó al defensor oceánico con un cálido abrazo. De inmediato, la conversación se centró en las barreras idiomáticas, donde el futbolista admitió con una sonrisa hablar solo un poco de español, mientras que la influencer reconoció entre risas que su nivel de inglés también era bajo.

A pesar de las diferencias lingüísticas, el diálogo fluyó con naturalidad gracias a la asistencia de un colaborador. Durante la entrevista, Scarsini le consultó al jugador qué había sentido en el momento en que comenzó a recibir una enorme cantidad de notificaciones en sus perfiles oficiales.

Payne confesó que la situación le resultó sumamente ajena y que todavía se encuentra procesando el impacto de semejante exposición en las plataformas digitales. "No sabía qué sentir porque es algo muy extraño para mí, pero es increíble y lo aprecio", señaló el futbolista en el registro audiovisual.

El influencer argentino redobló la apuesta y le preguntó si alguna vez se había imaginado alcanzar la cifra de 4 millones de seguidores en su cuenta personal. Ante esto, el defensor neozelandés admitió entre risas que nunca llegó a proyectar algo de tal magnitud, calificando el alcance inicial de los contenidos como una locura total que no se detiene.

El foco de la charla viró hacia el plano estrictamente deportivo cuando Scarsini indagó sobre los sentimientos del jugador ante la inminencia de disputar la próxima Copa del Mundo. Al respecto, Payne destacó que este fenómeno representa una ventana de visibilidad positiva tanto para su carrera como para el fútbol de su país de origen.

El día que Tim Payne, fenómeno viral del Mundial 2026, jugó contra San Lorenzo

El intercambio de camisetas con Tim Payne

"Pone una luz sobre nosotros y eso es algo positivo, pero al mismo tiempo yo no cambio, sigo siendo la misma persona y trato de enfocarme en jugar al fútbol para rendir con mi país", expresó el atleta de la indumentaria oficial de la federación neozelandesa. El encuentro culminó con un cruce de invitaciones para viajar, instando al defensor a visitar Argentina en el futuro.

Como broche de oro de la jornada, el deportista sorprendió al creador de contenido al regalarle una camiseta oficial de la selección de Nueva Zelanda con el número dos en el pecho. Tras posar para las cámaras, Payne procedió a estampar su firma en la prenda, consolidando el valor del intercambio.

Finalmente, la velada cerró con una selfie conjunta y un brindis con copas de champagne junto al resto del equipo de producción. El video de la reunión se viralizó en cuestión de horas, demostrando una vez más que las alianzas entre figuras del entretenimiento digital y deportistas profesionales potencian el alcance orgánico en el mercado global.

API / ds