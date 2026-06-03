Mundial 2026: alertan por el crecimiento de sitios falsos y ciberestafas vinculadas a entradas, viajes y merchandising

A pocos días del inicio del Mundial 2026, especialistas en ciberseguridad advierten sobre una ola de fraudes digitales que buscan aprovechar el entusiasmo de los fanáticos. Según explicó Betania Allo, abogada especialista y divulgadora de ciberseguridad e inteligencia artificial, los ciberdelincuentes utilizan sitios falsos, promociones engañosas y campañas fraudulentas para captar víctimas y obtener información sensible.

"Todo este furor, obviamente, es un clima perfecto para las estafas", señaló la especialista, quien remarcó que los ataques no se limitan únicamente a la venta de entradas falsas, sino que también buscan acceder a datos personales, bancarios y credenciales de acceso.

Uno de los datos más preocupantes que mencionó es el crecimiento exponencial de páginas fraudulentas vinculadas al evento deportivo. "Solamente en abril se han detectado 10.000 dominios fraudulentos vinculados al Mundial", explicó. Además, recordó la importancia de verificar siempre que la dirección web corresponda a los sitios oficiales antes de realizar cualquier operación.

Entradas falsas, paquetes de viaje y promociones engañosas

Allo identificó tres modalidades principales de fraude que se multiplican en la previa del torneo. La primera está relacionada con la reventa de entradas fuera de los canales oficiales; la segunda, con paquetes turísticos falsos que combinan vuelos, hoteles y tickets; y la tercera, con la comercialización de merchandising apócrifo o sorteos inexistentes.

En ese contexto, destacó una recomendación clave para evitar caer en engaños: "Cuando la oferta parece muy buena para ser real, lo más probable es que no lo sea".

La especialista también alertó sobre los mecanismos más utilizados por los delincuentes para presionar a las víctimas. "Todo lo que apele a la urgencia, al descuento extremo, eso es parte del ataque", afirmó. Estas estrategias suelen difundirse a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos y publicidades online.

Qué hacer si ya se fue víctima de una ciberestafa

Ante la consulta sobre cómo actuar después de un fraude, Allo recomendó reaccionar de manera inmediata para minimizar los daños.

"Si ya caíste, lo que hay que hacer es actuar rápido", sostuvo. Entre las principales medidas mencionó bloquear tarjetas, contactar al banco o billetera virtual para desconocer operaciones, modificar contraseñas y activar el doble factor de autenticación.

Asimismo, aconsejó conservar toda la evidencia posible, incluyendo capturas de pantalla, comprobantes y enlaces utilizados por los estafadores. También recordó que existen mecanismos para denunciar páginas fraudulentas y contribuir a que sean eliminadas de internet.

Finalmente, subrayó que las recomendaciones no aplican únicamente al Mundial. "Estos consejos valen para todo, para cualquier tipo de promoción o evento", concluyó.