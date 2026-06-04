Marjane Satrapi murió de tristeza: la autora de "Persépolis" tenía 56 años y sufría de depresión

La célebre artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente reconocida por ser la autora de la novela gráfica y película "Persépolis", falleció este jueves en París a los 56 años de edad.

El deceso se produjo a raíz de una profunda tristeza y depresión desencadenada tras la muerte de su esposo, ocurrida hace poco más de un año, según confirmaron sus allegados más cercanos en un comunicado oficial.

El entorno íntimo de la creadora detalló en la agencia AFP que Satrapi no logró superar el fallecimiento de Mattias Ripa, su marido y gran compañero de vida. Ripa, quien se desempeñaba profesionalmente como productor, actor y realizador de origen sueco, había muerto el 8 de abril de 2025, provocando un vacío emocional irreversible en la emblemática autora.

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Exiliada en la capital francesa desde 1994 y nacionalizada de forma oficial en 2006, Satrapi alcanzó el estrellato global gracias a la publicación de la saga autobiográfica "Persépolis" en el año 2000. En dicha obra gráfica relató de manera cruda su propia infancia y juventud bajo el estricto régimen teocrático de los mulás en la República Islámica de Irán.

A través de un trazo minimalista en blanco y negro, la historietista plasmó con maestría las contradicciones de la sociedad de su país natal. Sus viñetas expusieron el fuerte impacto político, religioso y sociocultural que significó la histórica llegada al poder del ayatolá Jomeini en 1979, así como la consecuente pérdida de libertades civiles de la población.

En sus propias declaraciones públicas, recogidas en los archivos de la prensa internacional, la autora solía lamentar de forma recurrente los prejuicios y clichés mediáticos de Occidente. Aseguraba que las imágenes televisivas tradicionales no reflejaban la totalidad de un país bajo una dictadura que censuraba y ocultaba de manera sistemática las disidencias internas.

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La aclamada adaptación cinematográfica de "Persépolis", codirigida por ella misma junto al realizador Vincent Paronnaud en 2007, consolidó su prestigio al obtener el codiciado premio del jurado en el prestigioso Festival de Cannes. El largometraje animado alcanzó además una histórica nominación a los Premios Óscar, convirtiéndose en un verdadero hito del cine de animación global.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, expresó públicamente sus sentidas condolencias a los familiares de la creadora. El jefe de Estado rindió homenaje a la memoria de Satrapi, a quien definió formalmente como una artista inmensa capaz de transformar vivencias locales en una fábula humanista universal.

Por su parte, el delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, manifestó su profundo dolor ante la pérdida de una mujer extraordinaria que combinaba el júbilo creativo con la melancolía del exilio.

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"Marjane fue una artista extraordinaria y una mujer encantadora que encarnaba la alegría de la creación y el dolor del exilio y los dolorosos recuerdos. La lloramos esta mañana", dijo Fremaux a AFP.

Diversas personalidades del ámbito literario e intelectual europeo coincidieron en destacar el valor de su figura para la cultura contemporánea.

Firme oponente política de las autoridades de Teherán, coordinó en 2023 el libro colectivo titulado "Mujer, vida, libertad". Aquel volumen reunió a diversos ilustradores globales para visibilizar las masivas revueltas sociales iniciadas tras el asesinato de la joven Mahsa Amini a manos de la policía moral iraní.

Su destacada trayectoria artística y compromiso social incluyó la publicación de otras obras de relevancia como "Bordados" e historias inspiradas en las tradiciones de su tierra originaria. En 2024, estas contribuciones le valieron el otorgamiento del prestigioso Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en España.

Demostrando sus convicciones éticas, Satrapi había rechazado de forma tajante la condecoración de la Legión de Honor concedida por el gobierno francés. La autora argumentó en su momento que la distinción conllevaba una profunda hipocresía institucional frente a la diplomacia mantenida con las autoridades iraníes.

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En febrero del corriente año, la dibujante había oficializado la creación de la Fundación Mattias y Marjane Ripa-Satrapi dentro de la Academia de Bellas Artes. La institución nació con el propósito específico de otorgar becas de formación cinematográfica en París a jóvenes estudiantes provenientes del extranjero.

Las plataformas digitales de la novelista evidenciaban de manera desgarradora las secuelas afectivas generadas por la viudez durante sus últimos meses de vida. En repetidas publicaciones en su perfil personal de Instagram, Satrapi compartía fotografías junto a frases explícitas donde manifestaba haber perdido de forma definitiva al gran amor de su vida.

ds