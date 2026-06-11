Cómo será la glamorosa ceremonia en Hollywood para premiar a David Beckham con Tom Cruise como orador estrella

Pocos deportistas lograron atravesar con tanta naturalidad las fronteras entre el fútbol, los negocios, la moda y el entretenimiento como David Beckham. Este viernes, el excapitán de la selección inglesa sumará un nuevo reconocimiento a esa transformación cuando reciba una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La velada no será una más en el Paseo de la Fama; promete ser un despliegue absoluto de glamour potenciado por la presencia de dos oradores estrellas de escala global: su esposa, la empresaria y ex "Posh Spice", Victoria Beckham, y su amigo personal, el ícono del cine de acción Tom Cruise.

David y Victoria Beckham, una de las parejas más influyentes del deporte, la moda y el entretenimiento global

La fecha elegida no es casual. El homenaje se realizará el mismo día en que Estados Unidos dispute en Los Ángeles su primer partido del Mundial FIFA 2026 frente a Paraguay, en una Copa del Mundo que organiza junto a México y Canadá.

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Para Hollywood, el reconocimiento a Beckham llega en un momento particularmente simbólico. Pocas figuras hicieron tanto por instalar el fútbol en el mercado estadounidense como el exjugador inglés. "El rol de Beckham en elevar el perfil del fútbol en Estados Unidos y su duradera influencia en los deportes, el entretenimiento y la cultura global hacen de este homenaje algo especialmente significativo", aseguró Ana Martínez, productora de la Cámara de Comercio de Hollywood.

Nombrado caballero por el rey Carlos III en 2025, David Beckham es una de las figuras más reconocidas del deporte mundial

Del Manchester a "Sir David"

Para comprender la dimensión del fenómeno Beckham hay que viajar a sus raíces. Nacido en el seno de una familia trabajadora, sus padres, Sandra Georgina West y David Edward Alan Beckham, eran tan fervientes seguidores del Manchester United que recorrían regularmente los 320 kilómetros que separan Londres del mítico estadio de Old Trafford. La obsesión familiar era tal que el futbolista recibió su segundo nombre, Robert, en honor al máximo ídolo de su padre: la leyenda británica Bobby Charlton.

Su talento dentro de la cancha lo llevó a vestir algunas de las camisetas más prestigiosas del fútbol mundial. Tras convertirse en ídolo del Manchester United, Beckham pasó por el Real Madrid, el AC Milan, Los Angeles Galaxy y el Paris Saint-Germain, donde puso fin a su carrera profesional en 2013.

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Pero su historia no terminó con el retiro. Con el paso de los años, el británico logró convertir su nombre en una marca global y expandió su influencia mucho más allá del deporte. A los 51 años, acumula negocios vinculados a la moda, el entretenimiento y el bienestar, fundó la productora audiovisual Studio 99 y se consolidó como uno de los propietarios del Inter Miami CF, la franquicia de la MLS que revolucionó el fútbol estadounidense con la llegada de Lionel Messi en 2023.

Embajador de UNICEF desde 2005, el exfutbolista desarrolló durante años campañas vinculadas a la infancia, la educación y los derechos de los niños en distintas partes del mundo.

La estrella en Hollywood llega apenas meses después de otro reconocimiento histórico. En noviembre de 2025, el rey Carlos III lo nombró caballero durante una ceremonia en el Castillo de Windsor. Desde entonces, Beckham pasó a ser oficialmente Sir David Beckham, una distinción otorgada por sus aportes al deporte y por su trabajo humanitario.

David Beckham, excapitán de la selección inglesa, ganó títulos con el Manchester United y el Real Madrid antes de convertirse en empresario y copropietario del Inter Miami CF

La llegada de Beckham al asfalto de Hollywood

Durante décadas, las estrellas en el Paseo de la Fama estuvieron reservadas para actores, músicos, directores y figuras de la televisión. Sin embargo, en 2023 los deportistas profesionales comenzaron a tener presencia en 2023, cuando se instauró oficialmente la división de "Entretenimiento Deportivo".

El primero en inaugurar este rubro fue Michael Strahan, campeón del Super Bowl de la NFL y ganador del premio Emmy. Poco después, la leyenda del tenis estadounidense Billie Jean King hizo historia al convertirse en la primera mujer deportista en recibir su estrella en dicha categoría.

Ubicado sobre Hollywood Boulevard y Vine Street, el Paseo de la Fama homenajea a las personalidades que dejaron una huella en la cultura popular mundial

Anteriormente, los atletas debían ingresar bajo criterios estrictos de espectáculos tradicionales. El caso más emblemático es el de Muhammad Ali. El legendario boxeador cuenta con su propia distinción desde el año 2002 bajo la categoría de "Teatro/Espectáculo en vivo". Sin embargo, por motivos religiosos, es la única placa que no se encuentra en el suelo, sino montada de forma vertical en la pared de un edificio. "Mi estrella no estará en el suelo, para que nadie jamás pise mi nombre", declaró Ali en su momento, buscando proteger el nombre del profeta Mahoma.

El sitio oficial del Hollywood Walk of Fame ya emitió una alerta para los fanáticos que busquen presenciar el evento de este viernes en la esquina de Hollywood Boulevard y Vine Street.

Se ordenó realizar la fila en la intersección suroeste con Highland Avenue y se recomendó a los asistentes asistir temprano, provistos de protector solar, agua y "mucha paciencia" debido a las multitudes que se esperan por la presencia de Tom Cruise y el clan Beckham. Para quienes no puedan asistir en persona, la organización confirmó que el evento será transmitido en vivo de forma global a través de su sitio web oficial.