El sueño cumplido de Beckham: la espada del rey Carlos lo convirtió en "Sir David"

El ex capitán de fútbol de Inglaterra e ícono de la moda David Beckham alcanzó este viernes un sueño largamente postergado y fue nombrado por el rey Carlos III como "Caballero del Imperio Británico" por sus servicios al deporte y la caridad.

Beckham, quien jugó 115 veces para la selección inglesa, así como para una lista de clubes de alto perfil como el Manchester United y el Real Madrid, ahora será conocido como "Sir David" y su esposa Victoria, ex miembro del grupo pop Spice Girls, será conocida como "Lady Beckham".

El sueño de Beckham: ser nombrado Caballero por la realeza británica

El título de caballero de David Beckham es la culminación de años de esfuerzos incansables para trascender el fútbol y convertirse en un ícono mundial en la "intersección del deporte, la moda y los negocios".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante mucho tiempo había soñado con convertirse en sir y el rey Carlos III lo hizo realidad cuando anunció la lista de honores de su cumpleaños el viernes, marcando el final de un viaje de décadas con su esposa Victoria, la Spice Girl, creadora de la marca de moda homónima.

El galardón, uno de los más altos otorgados por el Estado británico, "es un poderoso marcador simbólico", explicó Marie Agnes Parmentier, profesora de marketing en la Universidad de Montreal y autora de varios artículos sobre "Posh and Becks". "Refuerza su imagen de hombre respetable, comprometido y, ante todo, británico", agregó.

El día que Menem echó a Zulema de la Quinta de Olivos: desalojo por decreto, guerra de telegramas y "un cocodrilo en la pileta"

El título de caballero podría presentar nuevas oportunidades para el ex jugador del Manchester United y el Real Madrid, de 50 años, "particularmente en las esferas diplomática, benéfica o política", dijo Parmentier.

El ex as de los tiros libres, de origen modesto en el East End, en los suburbios al este de Londres, diversificó su carrera después de retirarse del fútbol en 2013, pero el éxito fue el resultado de una planificación mucho antes de colgar las botas.

"Sabía que mi carrera iba a terminar en algún momento y quería tener una carrera después del fútbol", dijo en la serie documental "Beckham", que se emitió en Netflix en 2023.

En el apogeo de su carrera futbolística, Beckham estaba firmando acuerdos con las principales marcas de ropa y belleza, construyendo una audiencia que traspasaba el género, la edad y la nacionalidad, convirtiéndose en el primer jugador de Inglaterra en entrar en el mercado estadounidense.

La exitosa marca se construyó sobre la base de su apariencia siempre inmaculada y su comportamiento casi siempre ejemplar fuera del campo, junto con un impulso inquebrantable para convertirse en un pionero.

Quién es Jannik Sinner: una estrella italiana en ascenso en el tenis mundial

Esto requirió una cierta cantidad de valentía, dado que el fútbol inglés en la década de 1990 era generalmente el dominio exclusivo de jóvenes sensatos más interesados en el pub que en la pasarela.

Su aparición con un pareo durante la Copa del Mundo de 1998, las revelaciones de que usaba maquillaje y sus excéntricos peinados fueron engullidos febrilmente por la prensa sensacionalista del Reino Unido. Beckham sigue capitalizando la fascinación, casi 30 años después.

Dio a conocer su primera colección para Hugo Boss en abril, es el fundador del club de fútbol Inter Miami y de la productora "Studio 99", y ha sido embajador de UNICEF durante 20 años.

Ahora es más conocido no por el fútbol, "sino por ser Beckham, la marca", dijo el sociólogo Ellis Cashmore. Es una marca valorada en 500 millones de libras esterlinas (676 millones de dólares), según el ranking de 2025 del periódico The Times.

Un "boludo" en la Casa Blanca: "Big Balls" Coristine, hombre de Musk, sigue al servicio de Trump

Sir David: de paria del fútbol a ícono británico

El programa de Netflix expuso a la pareja a una audiencia emergente más joven, consolidando su fama en el futuro previsible. Beckham "encarna a una celebridad en la intersección del deporte, la moda, el entretenimiento y los negocios", explicó Parmentier.

La visibilidad duradera de la pareja "se basa en una sofisticada estrategia mediática y en la capacidad de encarnar valores universales como el trabajo, la familia y el estilo", añadió. Pero fue un camino largo y lleno de baches, apuntó Cashmore.

En 1998, Beckham fue llamado el hombre más odiado de Inglaterra después de que pateó petulantemente al argentino Diego Simeone durante su partido de octavos de final de la Copa del Mundo.

Beckham fue expulsado duramente e Inglaterra perdió ante su acérrimo rival en la ronda de penales. Aquellos que se habían mordido la lengua por su extravagancia fuera del campo dieron rienda suelta a sus sentimientos.

Los titulares nacionales del día siguiente incluyeron "10 leones heroicos, un niño estúpido" (Daily Mirror) y "Eres solo una broma Becks" (Daily Mail). Siguieron meses de "infierno", con amenazas de muerte, escupitajos y abucheos que acompañaban a Beckham dondequiera que fuera.

Jeff Bezos planea una boda renacentista en Venecia, pero los venecianos no quieren: "No hay espacio para los oligarcas"

"Dondequiera que iba, me maltrataban, todos los días", dijo. "Me resulta difícil hablar de lo que pasé porque fue muy extremo. Todo el país me odiaba". Pero la terrible experiencia solo agudizó el enfoque de Beckham.

Un año después, terminó segundo en el Balón de Oro y ayudó al Manchester United a conseguir un triplete sin precedentes, ganando la Liga de Campeones, la Premier League y la FA Cup.

A veces se decía que la carrera de Beckham parecía estar escrita por un guionista de cine, nunca más que cuando el ídolo caído se vengó anotando el gol de la victoria contra su eterno rival Argentina en la Copa del Mundo de 2002, redimiendo su estatus de héroe nacional.

La familia real no tardó en recibirlo como uno de los suyos, invitando a Beckham a las bodas del príncipe William y Kate Middleton en 2011 y del príncipe Harry y Meghan Markle en 2018.

Los rumores anteriores de un inminente título de caballero quedaron en nada, pero su estrella volvió a subir en 2022 tras la muerte de la reina Isabel II.

Mientras que otras celebridades fueron criticadas por saltarse la cola para ver su ataúd, Beckham se alineó con miembros del público durante casi 12 horas para presentar sus respetos. Desde entonces, parecía que "Sir David" era solo cuestión de tiempo para llegar.