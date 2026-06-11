Juliana Awada fue contratada como ‘embajadora’ de uno de los negocios de Eduardo Elsztain

Eduardo Elsztain es de uno de los ‘nuevos dueños de la Argentina’y entre sus múltiples negocios, es el rey de los shoppings. En el portfolio de su empresa IRSA, tiene quince shoppings, cinco en la ciudad de Buenos Aires, tres en suelo bonaerense, y el resto repartido en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, y ,por supuesto, Neuquén. Y recientemente, pagaron más veinte millones de dólares por la tradicional "tienda Los Gallegos", en Mar del Plata.

(De izq. a der.) Dos ex. modelos de los años 90s, Carola del Bianco, Andea Bursten, y Juliana Awada en el almuerzo en Patio Bullrich.

Entre esos shoppings está Patio Bullrich, y para potenciar el perfil de ese espacio comercial de Recoleta, contrataron a Juliana Awada como embajadora e influencer. De hecho, en Instagram difundieron reel comercial que ella protagoniza con vestuario de su propia marca y una cartera de Ferragamo de unos tres mil euros.

¿Quién es Eduardo Elsztain?

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Con un almuerzo en Francesca –de los que la ex modelo Andrea Bursten es accionista–, Juliana Awada oficializó esta acción comercial con este particular shopping de Eduardo Elsztain. Incluso en una mesa vecina estuvo como discreto coanfitrión Ezequiel Herszage, integrante del grupo IRSA, el nexo con los medios y también muy próximo a la mesa política de Casa Rosada dado que uno de sus mejores amigos es Ignacio “Nacho” Devitt, mano derecha de Manuel Adorni.

(De izq. a de.) Pamela Marcuzzi, Juliana Awada, Carola del Bianco, y Milagros Schmoll; Ezequiel Herszage, de IRSA (círculo).

El objetivo de contratar a Juliana Awada como embajadora de shopping, fue “consolidar al Patio Bullrich posicionamiento como referente del lujo, la moda y el lifestyle en Argentina”. En el almuerzo hubieron amigas de “la embajadora” y comunicadores relacionados con el mundo de la moda.

El nuevo piso de soltera de Juliana Awada

A dieciocho meses de la separación de Mauricio Macri, más allá de que Juliana Awada parece vivir de viaje, su perfil de empresaria pyme fue sumando proyectos. El último de éstos es el lanzamiento de dos perfumes que llevan su nombre, pero antes de eso, fue la presentación de un vino Malbec, uva más marquetinera y referente de Argentina, aunque a Juliana Awada en lo particular le gusta más –por ahora–la pinot noir.

(De izq. a der. ) Marina Bagó, Javiera de Dietrich y Dolores Ustariz en el almuerzo de Juliana Awada como embajada del shopping de Recoleta.

En lo estrictamente personal, la mansión alquilada de Acassuso quedó en el pasado, regresó a la Ciudad de Buenos Aires y luego de vivir un tiempo en lo de su madre Pomi Awada, se instaló en el piso que le compró a la viuda del empresario petrolero Jorge Estrada Mora, muy cerca de otro shopping de Eduardo Elsztain, el Paseo Alcorta. De a poco, algunas instantáneas de esa nueva propiedad Juliana Awada sube a su popular cuenta de Instagram.