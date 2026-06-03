Venecia y Buenos Aires unidas por dos exposiciones con un eje común: la memoria histórica

En el marco de la 61º Bienal del Arte de Venecia, el Museo Moderno (de Buenos Aires) tomó “la memoria” (histórica y colectiva) como eje de una exposición que presentó en Spazio Punch —en Venecia— que conforma un “puente oceánico” con otra expo que–desde el próximo 10 de junio– funcionará en el costanera norte de Buenos Aires, más precisamente en el Parque de la Memoria.

(De izq. a der.) En Spazio Punch (Venecia) Flor Perotti y Victoria Noorthoorn, ambas de El Moderno; y Amalia Amoedo.

Sendas propuestas artísticas se dan, a la vez, en ocasión de los setenta años del Museo Moderno, y de los cincuenta años del golpe de Estado cívico militar que se dio en Argentina desde 1976 a 1983. Spazio Punch es un espacio cultural que abrió en 2011 donde funcionó Pizzolotto, la última fábrica de cerveza que tuvo la Isla de Giudecca, quizá la más grande de las de Venecia.

Amalia Amoedo compró en Bienal de Venecia una instalación para su propia colección.

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En el área que Spazio Punch destina a presentar acciones paralelas a las Biennale, El Moderno inauguró Oscuridad visible: La larga sombra de la dictadura (Darkness Visible: The Long Shadow of Dictatorship) que estará abierta hasta fines de noviembre. Esta exposición reúne obras de diecinueve artistas argentinos como, por ejemplo, Flavia de Rin, León Ferrari, Eduardo Basualdo, Marcelo Brodsky, Néstor Perlongher, Liliana Maresca, Marta Minujín, así como de colectivos como Archivo de la Memoria Trans y La Organización Negra.

(De izq.a der) El artista plástico Marcelo Brodsky; Victoria Noorthoorn y Javier Timerman, sponsor de la expo; y Manuel Hermelo (de La Organización Negra), en la expo Oscuridad visible: la larga sombra de la dictadura, que hasta noviembre próximo estará en Spazio Punch, en Venecia.

“Estoy orgullosa de presentar al mundo, en Venecia, una exposición tan relevante para el arte argentino y para todo el público internacional”, dijo Victoria Noorthoorn, directora de El Moderno, en Venecia. “En este tiempo de crisis de las democracias, destacar la fuerza de los artistas argentinos pasados y presentes en afirmar el valor de la memoria y de los derechos humanos es más importante que nunca", dijo Victoria Noorthoorn.

La noche de El Moderno reunió a Juliana Awada con la madre de la reina Máxima de Holanda.

"Con este gran proyecto, el Museo Moderno se presenta al mundo como un museo que cree fervientemente que la sostenibilidad se construye en base a profesionalismo y a alianzas público-privadas”, prosiguió la directora de El Moderno. Para montar en Venecia Oscuridad visible: La larga sombra de la dictadura , El Moderno trabajó con equipo propio sumado a cuatro galerías y tuvo como sponsor a Adcap Grupo Financiero, cuya cara más visible es Javier Timerman, economista, hermano de Héctor Timerman, e hijo de Jacobo Timerman, empresario periodístico que sufrió en carne propia el terrorismo de Estado de la dictadura cívico militar.

(De izq. a der.) Tres artistas plasticos argentinos: Eduardo Basualdo; Nicanor Aráoz, y Ana Gallardo; en Spazio Punch (Venecia), en la apertura de Oscuridad visible: la larga sombra de la dictadura.

“Todos estas personas nos apoyaron entendiendo plenamente nuestro compromiso por dar visibilidad a tantos artistas con quienes hemos trabajado y que hablan fuerte sobre estos temas tan sensibles y que tanto ocupan y preocupan a la humanidad en el presente”, concluyó Noorthoorn en la apertura de la expo en Spazio Punch.

Patricio Orellana, Iván Rosler, Victoria Noorthoorn, Agustina Vizcarra, y Augusto Maurandi (de Spazio Punch) y asistente, en Oscuridad invisible: la larga sombra de la dictadura.

En paralelo, en Buenos Aires, se abrirá La memoria de la colección: El Moderno en el Parque, espacio donde –precisamente–está emplazado el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. En esta exposición habrá obras de artistas nacionales quienes, a través de sus obras, pusieron de manifiesto y condenaron lo sucedido durante la dictadura cívico militar.