Julian Barnes ganó el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

El escritor británico Julian Barnes, una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea en lengua inglesa, fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, uno de los reconocimientos culturales más prestigiosos del mundo hispano.

La Fundación Princesa de Asturias destacó al autor por su condición de “extraordinario narrador y ensayista”, capaz de construir una obra atravesada por el humor, la ironía y una profunda reflexión sobre la condición humana. El jurado también valoró su particular combinación de “optimismo melancólico y pesimismo alegre”, una definición que el propio escritor utilizó para describir su mirada sobre el mundo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nacido en Leicester en 1946 y formado en Londres y Oxford, Barnes es considerado una de las figuras centrales de la narrativa británica de las últimas décadas. Su nombre quedó asociado a la llamada “generación Granta”, junto a autores como Salman Rushdie, Martin Amis y Kazuo Ishiguro, que renovaron la literatura inglesa desde los años ochenta.

Lionel Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: "Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos"

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Barnes construyó una bibliografía que combina novela, ensayo y reflexión autobiográfica. Entre sus títulos más reconocidos figuran "El loro de Flaubert", "Arthur & George", "Inglaterra, Inglaterra" y "El sentido de un final", novela con la que obtuvo el prestigioso Premio Booker en 2011.

La memoria, la identidad, el amor, la pérdida y el paso del tiempo son algunos de los ejes que atraviesan su obra. Según destacó el jurado, el escritor utiliza esos temas para ofrecer una visión "lúcida, cálida y compasiva" del ser humano, sin renunciar a la imaginación ni a la experimentación narrativa.

Además, la Fundación Princesa de Asturias subrayó la dimensión europeísta de su trabajo y su capacidad para dialogar con la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, rasgos que contribuyeron a consolidar un estilo propio dentro de la narrativa contemporánea.

Un reconocimiento en el año de su despedida literaria

La distinción llega en un momento especial para Barnes. A sus 80 años, el escritor anunció recientemente que "Despedidas" será su última obra de ficción, una decisión que muchos interpretan como el cierre de una trayectoria excepcional. Aunque dejará de publicar novelas, adelantó que continuará escribiendo ensayos y artículos.

Timothy Garton Ash recibió el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: "Es un momento decisivo para Europa"

Tras conocerse el fallo, Barnes expresó su satisfacción por el reconocimiento y aseguró sentirse honrado de incorporarse a la lista de autores distinguidos con el premio. El galardón será entregado en octubre en Oviedo durante la tradicional ceremonia presidida por la familia real española.

El Premio Princesa de Asturias de las Letras reconoce cada año la contribución de escritores cuya obra haya enriquecido el patrimonio cultural universal. Barnes sucede en el palmarés al español Eduardo Mendoza, ganador de la edición 2025, y se suma a una nómina que incluye a figuras como Mario Vargas Llosa, Paul Auster y Haruki Murakami.

RG/AF