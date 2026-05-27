El historiador, ensayista y analista político británico Timothy Garton Ash fue distinguido este martes con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, un reconocimiento que destaca su extensa trayectoria dedicada al análisis de la historia contemporánea europea y la defensa de los valores democráticos. Tras conocerse el fallo del jurado en Oviedo, el intelectual calificó el momento actual como “decisivo para Europa” y advirtió sobre un escenario internacional de extrema complejidad.

El pronunciamiento del jurado se realizó al mediodía de este 26 de mayo en el Hotel Eurostars de La Reconquista, donde se confirmó que el galardón recaía en un autor considerado una referencia central para comprender la transformación política del continente desde la posguerra hasta la actualidad. Garton Ash se mostró “absolutamente encantado” con la distinción, a la que definió como “uno de los grandes premios europeos”, y subrayó el prestigio de “una lista increíble de ilustres galardonados”.

Profesor emérito de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, columnista habitual en medios internacionales y autor de once libros de ensayo político, el historiador construyó una obra que combina investigación académica, testimonio personal y periodismo de análisis. Su trabajo se centra especialmente en Europa central y del este, aunque también aborda el vínculo del continente con potencias como Estados Unidos, China, Rusia e India.

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En declaraciones difundidas tras el anuncio, Garton Ash expresó sentirse “honrado y encantado” de sumarse al elenco de premiados y destacó el valor colectivo del reconocimiento en el contexto actual. “Considero este honor también como una muestra más de la comunidad intelectual de Europa -y de otros lugares- que necesitamos más que nunca en estos tiempos difíciles para nuestro continente y para la búsqueda de la verdad”, afirmó.

Garton Ash dio un diagnóstico crítico sobre el presente europeo

Durante sus primeras reflexiones públicas tras recibir el premio, Garton Ash ofreció un diagnóstico contundente sobre la situación del continente. “Sin duda, es un momento decisivo para Europa. Una Europa dividida internamente y en crisis se enfrenta a un triple desafío sin precedentes”, señaló el historiador británico en declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias.

El académico fue más allá al detallar ese escenario complejo que, a su entender, no tiene parangón desde mediados del siglo XX. “Estamos siendo atacados militarmente por Rusia, políticamente por Estados Unidos y económicamente por China. Y, en ese sentido, se podría decir que es sin duda uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado Europa desde 1945”, sostuvo.

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Para Garton Ash, estas tensiones no pueden analizarse de manera aislada. El debilitamiento de consensos internos, el avance de discursos autoritarios y el desgaste de las democracias liberales forman parte de un mismo proceso que amenaza los logros alcanzados tras décadas de integración europea. En ese marco, el rol de los intelectuales y de la reflexión crítica adquiere una relevancia central.

El jurado del premio subrayó precisamente ese compromiso con la democracia como uno de los ejes centrales de su obra. En el acta leída en Oviedo, se destacó que sus publicaciones e intervenciones públicas “aúnan el rigor con una apasionada y lúcida defensa de los valores democráticos y alertan contra los peligros que amenazan a la democracia liberal, como el autoritarismo o el populismo”.

Presidido por el sociólogo y jurista Emilio Lamo de Espinosa, el jurado consideró que la combinación de erudición académica y testimonio personal convierte a Garton Ash en “un pensador excepcional e inspirador”, capaz de ofrecer claves fundamentales para interpretar el presente europeo.

Timothy Garton Ash se licenció en Historia Moderna en el Exeter College de la Universidad de Oxford en 1977.

Desde esa mirada, el historiador sostiene que la unidad y la fortaleza del proyecto europeo no son datos garantizados, sino conquistas frágiles que requieren participación ciudadana activa. Su advertencia apunta especialmente a las nuevas generaciones, a quienes insta a no dar por sentadas libertades que, en otros momentos históricos, se perdieron con rapidez.

Una obra entre la historia, el periodismo y la experiencia personal

Nacido en Londres el 12 de julio de 1955, Garton Ash se licenció en Historia Moderna en el Exeter College de Oxford en 1977. Su carrera académica y periodística se desarrolló en paralelo, con una intensa actividad como corresponsal y analista durante los años finales del comunismo en Europa central y oriental.

Durante la década de 1980 vivió en Berlín, tanto en el sector occidental como en el oriental, experiencia que marcó de forma decisiva su mirada sobre los procesos políticos del continente. Desde allí narró el derrumbe de los regímenes comunistas y el surgimiento de nuevas democracias, escribiendo para publicaciones como The New York Review of Books, The Independent, The Times y The Spectator.

Esa combinación de trabajo de campo, análisis histórico y escritura periodística dio forma a lo que él mismo definió como “historia del presente”. Uno de sus libros más influyentes, The Polish Revolution: Solidarity (1983), es considerado un texto clave para comprender el papel del sindicato Solidaridad en la transformación política de Polonia.

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En The Magic Lantern: the Revolution of ’89 witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague (1990), ofrece una narración personal de los acontecimientos que marcaron el fin del comunismo en Europa central, mientras que en Free World: Why a Crisis of the West Reveals the Opportunity of Our Time (2004) amplía su análisis a los desafíos de las democracias liberales en el escenario global posterior al 11 de septiembre.

Su libro más reciente, Homelands (Patrias), combina historia contemporánea, reportaje y memorias personales para recorrer medio siglo de transformaciones europeas. Allí plantea un llamado explícito a los ciudadanos del continente para que defiendan los logros colectivos alcanzados, aun reconociendo errores y fracasos del proceso de integración.

A lo largo de su carrera, Garton Ash fue condecorado por Alemania, Polonia, la República Checa y el Reino Unido, y recibió premios como el Orwell de Periodismo y el Premio Carlomagno. Doctor honoris causa por cinco universidades europeas y miembro de prestigiosas academias, su trayectoria fue ahora reconocida con uno de los galardones más relevantes del ámbito de las ciencias sociales a nivel internacional.