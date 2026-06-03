Lionel Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: "Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos"

Lionel Messi fue galardonado este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”, como también por “su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

El jurado, presidido por la nadadora española Teresa Perales, lo reconoció como “el futbolista más exitoso de todos los tiempos y que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol”. Addemás, destacó que “su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo”.

La candidatura del campeón del mundo con Argentina en 2022 y que este año va a disputar su sexto Mundial, fue propuesta por el presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo Triatlón, David González Alonso, y en las deliberaciones del jurado se impuso a otras veintiséis de una docena de nacionalidades.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará en octubre en un solemne evento presidido por los reyes de España en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Noticia en desarrollo...