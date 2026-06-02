“Siempre llevamos con orgullo de dónde venimos”: el tucumano que difunde la gastronomía argentina en Kansas City

La llegada de la Selección Argentina a Kansas City revolucionó a los hinchas que viven en Estados Unidos y también a los argentinos que construyeron su vida lejos del país. Uno de ellos es Iván Acuña, un tucumano radicado desde hace ocho años en esa ciudad junto a su madre y sus hermanos, quienes aprovecharán la presencia del equipo nacional para difundir la gastronomía argentina a través de sus emprendimientos.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Iván contó que llegó a Estados Unidos hace ocho años junto a su familia para estudiar en la universidad y que con el tiempo lograron consolidar distintos emprendimientos. “Mi madre tiene sus restaurantes, uno se llama Buenos Aires y el otro Argentina Inca Empanadas, que se ocupa de la venta mayorista de empanadas para servicios de catering”, explicó.

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La familia también participará de las actividades organizadas alrededor de la Copa América y del Mundial 2026. “Vamos a estar en la Fan Fest que se celebra para ver el partido y vamos a vender nuestras empanadas”, explicó.

Según relató, el crecimiento del fútbol en Estados Unidos durante la última década impulsó un mayor interés por la cultura argentina. “Con Messi jugando en el Inter Miami mucha gente lo reconoce. Quizás no todos lo identifican de cara, pero si alguien dice Lionel Messi, seguro se llena el lugar”, afirmó.

Acuña destacó que Kansas City no tiene una gran comunidad inmigrante en comparación con ciudades como Nueva York o Los Ángeles, pero aseguró que la realización de eventos internacionales genera un fuerte movimiento económico y social. “La gente está hablando mucho de esto. El Mundial va a traer algo muy importante para la ciudad”, sostuvo.

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Además de sus emprendimientos gastronómicos, Iván dirige una empresa de mudanzas llamada Argentino LLC, mientras que su hermano tiene una compañía denominada Patagonia. “Siempre llevamos con orgullo de dónde venimos. Mi mamá tiene su restaurante Buenos Aires, nosotros tenemos nombres vinculados a Argentina porque forma parte de nuestra identidad”, señaló.

La expectativa por la presencia del campeón del mundo ya se siente en Kansas City y, según Iván, el entusiasmo crece día a día entre los hinchas. Según explicó, distintos grupos de hinchas comenzaron a organizar encuentros y banderazos para acompañar al equipo durante su estadía. “Hay varios banderazos en distintas locaciones” y “mucha gente mexicana, colombiana, venezolana y argentina” participará de las actividades previstas alrededor de los encuentros, comentó.