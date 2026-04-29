Patti Smith fue galardonada en España con el Premio Princesa de Asturias de las Artes

La cantante estadounidense Patti Smith fue galardonada este miércoles 29 en España con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. La también poeta, de 79 años, "ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son íconos de la música popular de nuestro tiempo", indicó el fallo del jurado del premio convocado por la Fundación Princesa de Asturias (FPA), heredera de la Corona española.

Nacida en Chicago a finales de 1946, Patricia Lee Smith posee una "impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva", agregó el fallo leído por la coreógrafa española de flamenco María Pagés Madrigal, galardonada con el Princesa de Asturias en 2022 y presidenta del jurado este año.

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Estos premios, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50 mil euros (unos 58 mil dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

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"Este galardón simboliza el amor que siento por España, país que, durante décadas y a través de distintas generaciones, me ha expresado su cariño y apoyo", indicó en una declaración difundida por la FPA Smith, recordando que en octubre se cumplen 50 años de su primer concierto en ese país.

"Si tuviera que resumir lo que este premio significa para mí, lo haría con dos palabras: Arte y Amor. Por todos los poetas y pintores que desde Lorca a Picasso me han inspirado", continuó la artista, quien dijo sentirse "rejuvenecida" por el reconocimiento.

En una foto en blanco y negro en la portada, barbilla en alto y ojos desafiantes, esta luchadora por los derechos civiles irrumpió en el mundo del rock con su álbum Horses, en 1975, que la convirtió rápidamente en una de las artistas más influyentes de la escena.

Su trayectoria traspasó "los límites de lo estrictamente musical para convertirse en una comunicadora multidisciplinar e iconoclasta a través de distintas manifestaciones artísticas como la poesía, la fotografía, la 'performance' o la videoinstalación", indicó la Fundación Princesa de Asturias.

Smith siempre mantuvo sus convicciones y las hizo públicas, participó en las manifestaciones que pedían el fin de la guerra de Irak y la salida del presidente Bush en 2003, defendió a las integrantes del grupo punk feminista ruso Pussy Riot tras su detención en 2012 y firmó un artículo de opinión contra el calentamiento global en 2018.

Los premios Princesa de Asturias

El de las Artes fue el primero de los ocho galardones de esta edición de los premios, que anualmente, y a ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias.

El año pasado, en esta categoría, el reconocimiento fue para la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, cuyas potentes imágenes invitan "a mirar más allá de lo visible", según determinó entonces el jurado.

En otras ediciones fueron premiados músicos como Joan Manuel Serrat y Bob Dylan, personajes del mundo del cine como Meryl Streep, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Pedro Almodóvar, y arquitectos como Frank O. Gehry, Norman Foster y Santiago Calatrava.

Los galardones, que toman su nombre del título de la heredera al trono de la Corona española, la princesa Leonor, serán entregados por ella y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.

RB CP