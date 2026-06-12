Borges en Ginebra

“En el centro de Europa están conspirando”. Así comienza el último poema del último libro de Borges, Los Conjurados, casi una carta cuyo destinatario es la humanidad. Y es tanto un final como una declaración de principios. Se refiere a Ginebra, su ciudad de la adolescencia. Donde vivió y ahora yace.

En el poema rastrea momentos de la historia (el devenir del pasado), cuando los hombres se destacaron por una característica bastante inusual: ser razonables. Ubica el hecho en tiempos remotos, pero la fecha es precisa, el 1 de agosto de 1291, año de la configuración Helvética a través del pacto Federal. Así lo escribe: “El hecho data de 1291. Se trata de hombres de diversas estirpes, que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables”.

Lo maravilloso del poema, -por momentos microrrelato, en otros una elegía, o una carta enviada a quien corresponda-, es que atraviesa los tiempos. Borges va buscando ilustres o desconocidos que hayan sido razonables: “un cirujano, un pastor, pero también Paracelso y Amiel y Jung y Paul Klee”.

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Este ímpetu final de hallar en lo transcurrido la semilla de lo mejorable, también me conmueve. Ya que Borges parece culminar con una creencia, basada en lo que no puede ser y, sin embargo, dictaminando lo posible: “Acaso lo que digo no es verdadero; ojalá sea profético”. La manera en que lo expresa es inigualable, como muchas de sus frases que parecen haberlo tomado por sorpresa e impulsado a escribirlas.

Me detengo ahora unas líneas en la realidad actual de Ginebra donde la asociación cultural suiza Los Conjurados, fundada por Marcos Liyo, se encarga de divulgar la obra y vida del autor de El Aleph. Durante el mes de junio han organizado una serie de actividades en homenaje al Maestro, casi todas en la Maison Rousseau et Littérature, situada en el corazón de la ciudad vieja, a pasos de donde murió Borges. La casa Rousseau es una invitación a la lectura. En la planta baja, barcito y biblioteca, el primer piso para becas y residencias, y en el segundo, la sala de conferencias. Allí estuve la semana pasada, la primera de una serie de invitados, tratando de dar cuenta del arte de la escritura borgeana, los rasgos y recursos estilísticos; sus lecturas y su nostalgia, por momentos vital y desafiante. En estos días llegan la ensayista Annick Louis, el exdirector de la Biblioteca Nacional y escritor Alberto Manguel, y también su biógrafo y coleccionista Alejandro Vaccaro. Y mañana, 14 de junio, el día de su muerte, Los Conjurados organizaron un homenaje abierto en el Cementerio de los Reyes, durante el cual se leerán poemas en español y francés frente a la tumba de Borges, donde habitualmente visitantes de todo el mundo dejan cartas, libros o flores.

También en la Argentina hay muchísimas actividades. Debates, charlas y conmemoraciones. Quizá no lleguemos aún a la profecía borgeana del triunfo de las personas razonables en “todo el planeta”, pero es un buen comienzo que su obra tenga cada vez mayor alcance.