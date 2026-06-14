Tragedia en Río: murieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree

Las autoridades de Río de Janeiro dieron a conocer este domingo por la tarde la identidad de las seis víctimas fatales de la colisión y caída de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes.
Entre los fallecidos se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi, ambos con millones de seguidores en redes sociales.
Las víctimas identificadas son:
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- Alexandre Souza, piloto de la aeronave.
- Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, youtuber argentino.
- Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, productor musical brasileño.
- Lucas Vignale, director argentino de videoclips.
- Oliver Nickell, conocido artísticamente como Oliver Tree, cantante y productor estadounidense.
- Charles Marsillac, piloto.
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