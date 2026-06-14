Tragedia en Río: murieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree

Las autoridades de Río de Janeiro dieron a conocer este domingo por la tarde la identidad de las seis víctimas fatales de la colisión y caída de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes.

Entre los fallecidos se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi, ambos con millones de seguidores en redes sociales.

Las víctimas identificadas son:

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Alexandre Souza, piloto de la aeronave.

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, youtuber argentino.

Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, productor musical brasileño.

Lucas Vignale, director argentino de videoclips.

Oliver Nickell, conocido artísticamente como Oliver Tree, cantante y productor estadounidense.

Charles Marsillac, piloto.

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