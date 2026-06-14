Quién era Oliver Tree, el cantante estadounidense muerto en accidente de helicópteros en Brasil

El cantautor estadounidense Oliver Tree, que se encontraba en Brasil en una gira mundial, iba a bordo de uno de los helicópteros que se estrellaron el domingo en Río de Janeiro, dejando la muerte de todos los ocupantes.

El cantante alternativo y personalidad de internet figura como una de las seis personas en los manifiestos de los dos aviones compartidos por la fuente, quien dijo que las víctimas aún no pudieron ser identificadas formalmente porque resultaron gravemente quemadas en el accidente.

Entre los pasajeros junto al cantante se encontraban un productor musical brasileño, un director de vídeo argentino y YouTuber argentino Gaspar Prim, conocido en internet como "Gaspi".

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Dos helicópteros colisionaron en el aire el domingo por la mañana en el suburbio occidental del Recreio dos Bandeirantes antes de precipitarse contra el aparcamiento de un concesionario de coches eléctricos, incendiando alrededor de 20 coches, según los bomberos. Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas y el otro solo al piloto. No hubo supervivientes.

Quién era Oliver Tree

Oliver Tree, de 32 años (con un distintivo corte de pelo tipo bol y una personalidad de internet digna de memes) era conocido por éxitos como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy". Tiene más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, con sus canciones favoritas escuchadas más de 700 millones de veces.

Antes de irrumpir en el fenómeno global que es hoy, este multifacético artista californiano dio sus primeros pasos en la música bajo el seudónimo de "Tree", sumergiéndose en sonidos independientes y de música electrónica. Con el tiempo, redefinió por completo su propuesta artística al fusionar el indie pop, el rap y el rock alternativo con una estética visual satírica y exagerada que parodiaba la cultura de internet.

Sus videoclips, caracterizados por acrobacias en monopatines gigantes y trajes de esquí retro, se convirtieron en un sello identitario tan potente como su propia música, logrando capturar la atención de las generaciones nativas digitales en plataformas como TikTok.

A lo largo de su carrera, demostró ser mucho más que un personaje viral, consolidándose como un productor, cineasta y creativo sumamente meticuloso que controlaba cada aspecto de su obra. Sus álbumes de estudio reflejaron una constante exploración sobre la fama, la alienación y el absurdo de la vida moderna, logrando conectar de manera profunda con millones de seguidores en todo el mundo. Su sorpresiva partida deja un vacío enorme en la escena alternativa actual, recordándonos a un creador único que desafió los límites entre la música, el arte conceptual y el entretenimiento digital.

Quién era Gaspar Prim, el YouTuber argentino que se encontraba en uno de los helicópteros

Gaspar Prim, conocido como Gaspi en las redes sociales, era un creador de contenido argentino de 23 años que se hizo popular durante la pandemia gracias a su contenido orientado al humor. Su estilo para hacer videos era sensillo: salir a la calle, hacer bromas y hacer reir al espectador que entendía su peculiar humor.

Su mejor momento a nivel social fue el pasado 26 de julio de 2025, cuando el argentino compitió en la Velada del Año, evento de boxeo que organiza Ibai cada año para que los YouTubers y streamers mejoraran su salud gracias a los entrenamientos y tuviesen la oportunidad de subirse a un ring. En aquella pelea, Gaspi peleó ante Perxitaa, un streamer español que se dedica a subir contenido mayoritariamente de Minecraft.

El argentino perdió en el primer round por Nocaut Técnico. A pesar de la derrota, el influencer destacó que el evento le cambió la vida, mejoró sus hábitos saludables y logró encontrar el amor y cariño por parte de sus seguidores.



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