Furor de celebridades en el quinto juego de las Finales de la NBA entre Spurs y Knicks

El místico ambiente del básquetbol neoyorquino se trasladó por completo al estadio de San Antonio Spurs, escenario donde New York Knicks se consagró campeón de la NBA tras imponerse en un dramático quinto partido por 94-90. Más allá del impacto deportivo que significó romper una sequía histórica para la franquicia de la Gran Manzana, el encuentro captó la atención global por la extraordinaria cantidad de celebridades que viajaron a Texas para ubicarse en las primeras filas del recinto.

Las tribunas del estadio texano lucieron colmadas de figuras de Hollywood, de la industria musical y de la realeza internacional. La expectativa por la inminente coronación de los Knicks funcionó como un imán imbatible para las principales personalidades del entretenimiento norteamericano, quienes abandonaron sus asientos habituales de Nueva York para copar el estadio de los Spurs.

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Las celebridades que destacaron en el juego 5 de las Finales de la NBA

El foco de los reporteros gráficos se centró desde el inicio en el director cinematográfico Spike Lee, considerado el fanático más emblemático de la franquicia del este. Ubicado en la primera fila al borde del parqué, el cineasta aportó su habitual colorido y vivió el desenlace del partido con una intensidad que por momentos rivalizó con la acción del juego, celebrando de manera efusiva cada punto del marcador de 93-90.

A pocos metros de distancia, el plano institucional y el de la alta sociedad británica confluyeron en el reducto de San Antonio. Las cámaras oficiales de la transmisión internacional captaron el encuentro y el saludo formal entre el comisionado de la NBA, Adam Silver, y el príncipe Harry, cuya sorpresiva asistencia al evento en el estado de Texas generó una fuerte repercusión mediática.

La representación de la industria del cine estuvo liderada por el reconocido actor y director Ben Stiller. Como asistente habitual a la temporada regular en el Madison Square Garden, el protagonista de Zoolander mostró un perfil sumamente compenetrado en suelo texano, sufriendo cada posesión en el tramo final hasta desatar su festejo con la chicharra final.

Como asistente habitual a la temporada regular en el Madison Square Garden, el protagonista de Zoolander mostró un perfil sumamente compenetrado en suelo texano

Otra de las figuras de la nueva generación de la pantalla grande que acaparó las miradas en las tribunas de los Spurs fue la actriz Sydney Sweeney. La estrella de la serie Euphoria se consolidó como una de las personalidades más buscadas por los fotógrafos durante los tiempos muertos del trascendental partido de las Finales.

Músicos y leyendas del deporte festejaron el título de los Knicks en San Antonio

La industria musical también tuvo una fuerte presencia en los sectores preferenciales asignados a las visitas en la arena de San Antonio. Se constató la asistencia de la cantante estadounidense Ally Brooke, exintegrante de la agrupación pop Fifth Harmony, quien siguió el desarrollo del juego decisivo junto a la joven artista mexicana-estadounidense Paulina Chávez.

Asimismo, el actor Timothée Chalamet, uno de los nombres más cotizados de la industria cinematográfica actual, fue otra de las celebridades de primera línea que decidió presenciar en vivo la definición del campeonato, sumándose a los aplausos tras el cierre del partido que consagró al conjunto visitante.

Hollywood y el cansancio del infinito

La comedia y el drama estadounidense sumaron sus propios referentes históricos a la lista de invitados especiales en Texas con las apariciones de los actores John Turturro y Tracy Morgan. Ambos neoyorquinos festejaron de manera efusiva la obtención del anillo de campeón en sus respectivas ubicaciones VIP dentro del estadio de los Spurs.

El ámbito estrictamente deportivo aportó su cuota de historia y nostalgia local con la presencia del exjugador David Robinson. La máxima leyenda de los San Antonio Spurs estuvo presente en el estadio de su propio equipo para acompañar el desempeño del elenco texano del cual fue símbolo en los años noventa, aportando el contraste analítico entre tanta efervescencia artística neoyorquina.

David Robinson estuvo presente en el estadio de su propio equipo para acompañar el desempeño del elenco texano del cual fue símbolo en los años noventa.

Festejos masivos en las calles de Nueva York tras la obtención del campeonato

A miles de kilómetros del estadio texano, la locura se desató en las principales avenidas de la Gran Manzana inmediatamente después de concretarse el triunfo 94-90. Miles de fanáticos salieron a las calles para celebrar un título que se hizo esperar durante décadas, tiñendo las esquinas de azul y naranja en una movilización que bloqueó el tránsito en los alrededores del Madison Square Garden.

Los festejos se replicaron en puntos neurálgicos como Times Square, donde una marea humana se concentró para vitorear a los nuevos campeones de la NBA. Las celebridades que no pudieron viajar a Texas se sumaron a las felicitaciones públicas a través de sus plataformas digitales, unificando el sentimiento de la ciudad en una jornada histórica para el deporte neoyorquino.

APi