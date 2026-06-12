Martin Scorsese en la mira de los sindicatos de Hollywood por el uso de IA

Los vínculos entre el arte tradicional y el cine se remontan al inicio de este último. Más allá de las formas de producción –industrial privada o nacional, incluso por esfuerzos individuales–, diseño de ambientes, vestuarios, incluso la apariencia de personajes fantásticos, produjeron verdaderos íconos culturales.

Podemos citar dos ejemplos. En 1926 Fritz Lang filmó Metrópolis, donde el personaje del robot femenino fue producto de la creatividad del escultor alemán Walter Schulze-Mittendorff. Ya en 1978, Ridley Scott filma Alien, la primera de la franquicia, con la participación de más de doscientos artistas y artesanos, con el xenomorfo alienígena concebido por el artista suizo Hans Ruedi Giger (H.R. Giger). Ambas figuras hicieron posible la película, o mejor: fueron esencia de las mismas.

En la industria cinematográfica es tradición el uso del storyboard, una historieta de los planos básicos de todo el film. Algo que permite convencer a los inversores del proyecto como gestionar la filmación de manera eficiente respecto al presupuesto. Incluso, a la manera de Alfred Hitchcock, derivar las escenas sin actores principales al trabajo de otros directores.

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Contra esta tradición operativa, a través de un comunicado y un video, difundido por el New York Times el pasado 2 de junio, el director de cine estadounidense Martin Scorsese explica el uso de inteligencia artificial para su nueva película, más precisamente el servicio ofrecido por la empresa Black Forest Lab. Allí mismo expresa: “Me interesa la intersección entre la tecnología y la narrativa, y cómo esto puede ampliar los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y enriquecedoras para el público. Recuerden que el cine es un medio joven, con apenas 125 años, así que debemos estar abiertos a su evolución.”

Y agrega, además: “Durante 70 años, he creado mis propios storyboards. Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno visualiza a los actores y al equipo. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir. Ahora, con esta herramienta, puedo compartir mis ideas de forma más clara y eficiente con mi equipo creativo: el diseñador de producción, el diseñador de arte y el director de fotografía. Hace poco la probé en una escena, y la posibilidad de visualizar y compartir el storyboard de inmediato me dio mucha libertad creativa. Durante la preproducción, el tiempo es dinero, y esto nos permitió avanzar más rápido sin sacrificar la calidad ni la técnica.”

Cabe aclarar que la startup Black Forest Labs tiene como inversor a BroadLight Capital, grupo que tiene como uno de sus fundadores a Rick Yorn, representante de Scorsese, quien facilitó el uso de dicha herramienta, incluyendo el acto de promoción. ¿Cuánto invirtió en la startup el mismo Scorsese? Una duda “razonable” para quienes levantaron la voz ante tales afirmaciones.

El pasado miércoles llegó a las redes sociales la respuesta del Sindicato de Directores de Arte, Sección 800 de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE): “El director ganador del Oscar, Martin Scorsese, está dando la espalda a los artistas humanos que, a lo largo de su carrera, le han ayudado a crear sus obras más memorables. La IA generativa solo es capaz de producir este tipo de ‘inteligencia cinematográfica’ al procesar grandes cantidades de material protegido por derechos de autor, probablemente extraído de internet sin consentimiento, reconocimiento, compensación ni transparencia. Pensar que sus contribuciones profesionales pueden ser imitadas o eclipsadas por la IA generativa, que se basa en obras probablemente robadas a ellos y a muchos otros artistas de todo el mundo, es una traición a la naturaleza colaborativa del cine”.

Precede a esto varias acciones sindicales que involucran a estudios de cine, empresas tecnológicas y artistas, como las huelgas de 2023, realizadas por más de 170.000 trabajadores de Hollywood. Ya en 2024 varios sindicatos fueron a la huelga específicamente contra el uso de la IA, temiendo un despido masivo y cambio de roles con menos responsabilidad humana. Pero también existen fallas de solidaridad entre las mismas asociaciones gremiales.

Scorsese es miembro del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), gremio que tiene un interés particular con el control creativo sobre los proyectos en los que participan. La IA influye en esto, pero de maneras lateral, ya que el trabajo de los directores no se ve amenazados por la tecnología. Breitbart News celebra este uso de la IA, el antro mediático de ultra derecha norteamericana no solo trata al Sindicato de Directores de Arte como nido de comunistas, también argumenta lo siguiente:

“¿Qué habría dicho el sindicato cuando el cine sonoro dejó sin trabajo a toda una generación de actores, o cuando los efectos especiales generados por ordenador sustituyeron la necesidad de buscadores de localizaciones, decoradores de plató y diseñadores de decorados? ¿Qué pasa con todos los músicos que se han quedado sin trabajo a causa de la música electrónica? ¿Y qué pasa con todos los reparadores de máquinas de sumar, los que repartían hielo y carbón, los que fabricaban tubos de vacío? ¿Te das cuenta de lo estúpido que es este argumento? La IA nunca reemplazará la inspiración y las ideas humanas que crean arte, pero puede hacer que crear ese arte sea más rápido, más barato y más fácil. ¿Cuántas grandes historias permanecen sin contar porque el narrador no pudo llevarlas a cabo debido al costo, a los guardianes de Hollywood, a la imposibilidad de hacerlo realidad por sí mismo? Ahora veremos esas historias, y eso es algo muy, muy bueno”.

¿Y si tienen razón? Sí, habrá más gente desocupada, más miseria humana.