El mundo de la música despidió a Lucas Vignale, el realizador argentino que falleció en Brasil junto a "Gaspi"

La industria musical y el universo del streaming se encuentran conmocionados tras la confirmación del fallecimiento de Lucas Vignale, el reconocido director de videoclips argentino. El joven realizador perdió la vida en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, en el cual también fallecieron el popular youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido públicamente como "Gaspi", y el músico estadounidense Oliver Tree.

La noticia, que fue escalando rápidamente en plataformas digitales, provocó una oleada de mensajes de dolor por parte de los artistas más influyentes de la música urbana actual. Vignale, de 28 años, era considerado una de las figuras jóvenes con mayor proyección audiovisual en la escena local, habiendo trabajado con los principales exponentes del género.

Una por una, las seis víctimas del accidente en Brasil: uno es el youtuber argentino Gaspi

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Según la información que trascendió sobre el siniestro en territorio brasileño, el hecho se produjo tras una colisión de helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes. El impacto causó la muerte instantánea de los tripulantes, entre los que se encontraba el director, quien mantenía un estrecho vínculo creativo y amistoso con el creador de contenidos digitales.

Uno de los primeros en manifestar su pesar fue el productor Bizarrap, quien utilizó sus redes oficiales para compartir una imagen junto al cineasta. El mensaje incluyó palabras de profundo respeto hacia el talento técnico y humano de Vignale, destacando el rol fundamental que tuvo en la estética visual de diversos proyectos de la escena urbana de exportación.

Por su parte, Trueno se sumó a las dedicatorias públicas remarcando la calidez del realizador en cada rodaje compartido. El rapero de La Boca enfatizó el vacío que deja esta pérdida en los equipos de producción independientes.

El mensaje de Bizarrap en su cuenta de Instagram

Nicki Nicole también se mostró notablemente afectada y publicó un sentido texto acompañado por fotografías de archivo detrás de cámara. La cantante rosarina recordó el compromiso profesional de Vignale y envió sus condolencias directas a la familia del director y de su compañero de proyectos, el influencer de 23 años.

Una dupla creativa que marcó tendencia en las plataformas digitales

Vignale no solo se destacaba en el ámbito estrictamente musical, sino que era la pieza fundamental detrás del éxito audiovisual de "Gaspi". El realizador estuvo a cargo de la dirección y producción general de ciclos altamente virales como La vuelta de Gaspi y Camino a la velada, producciones que acumularon millones de reproducciones en YouTube de manera inmediata.

La relación entre ambos iba más allá de lo laboral, consolidando una amistad de estrecha convivencia marcada por los viajes internacionales y la constante experimentación de formatos. La última fotografía compartida por el director en sus perfiles digitales mostraba al youtuber junto a una piscina en Brasil, una postal que se convirtió en el espacio de despedida para miles de seguidores.

El día que Gaspi representó a Argentina en la velada de boxeo organizada por Ibai Llanos

La trayectoria de Vignale incluía hitos que combinaban el circuito comercial de videoclips con el cine independiente clásico. Nacido en Buenos Aires en 1997, el director expandió su influencia hasta llegar a festivales internacionales, logrando que sus producciones mantuvieran una identidad visual disruptiva que definió la estética de la época.

Las repercusiones institucionales y de colegas del sector audiovisual no tardaron en multiplicarse durante las últimas horas del domingo. Diversas productoras locales emitieron comunicados donde resaltaron la pérdida de un referente generacional que supo amalgamar el lenguaje cinematográfico tradicional con las nuevas demandas del consumo digital en redes.

El impacto de la tragedia aérea escaló a nivel internacional debido a la presencia en la aeronave de Oliver Tree, el cantante y compositor californiano que se encontraba compartiendo jornadas de filmación y esparcimiento con el equipo argentino. Las autoridades locales de Río de Janeiro iniciaron las pericias técnicas correspondientes para determinar las causas precisas del choque en el aire.