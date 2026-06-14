EEUU e Irán firmarán el 19 de junio el acuerdo de paz, que incluye la apertura del estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán acordaron un acuerdo de paz y un fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, dijo el mediador Pakistán, en la señal más contundente hasta la fecha de que más de tres meses de guerra en Oriente Medio están llegando a su fin.

El primer ministro paquistaní Shebhaz Sharif publicó en X que "se ha ALCANZADO un acuerdo de paz" y que se celebrará una ceremonia oficial de firma el 19 de junio en Suiza.

"Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas discusiones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", escribió Sharif, mediador clave en la guerra de Oriente Medio que duró meses.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump: "¡Dejemos que el petróleo fluya!"

"El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo", confirmó rápidamente el presidente estadounidense Donald Trump con su propia declaración el domingo, al celebrar su 80º cumpleaños.

"Por la presente autorizo plenamente la apertura gratuita del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo la inmediata retirada del bloqueo naval de los Estados Unidos. Naves del Mundo, arrancad vuestros motores. ¡Dejemos que el petróleo fluya!"

El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo que planeaba asistir a la firma de un acuerdo de paz con Irán en Suiza en unos días, pero que el presidente Donald Trump podría asistir.

"Sin duda planeo estar allí, pero es posible que el propio presidente también esté presente", dijo Vance a Fox News cuando le preguntaron si estaría en la ceremonia, que el mediador Pakistán dijo que tendría lugar en Ginebra el 19 de junio.

Iran: el acuerdo "pone fin inmediatamente a la guerra"

El viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró que al acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediatamente a la guerra".

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano", enumeró el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas, en la televisión estatal.

El funcionario agregó que Irán salió vencedor en la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos.

"El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra", declaró a la televisión estatal iraní.

Agregó que en un plazo de 60 días se iniciarán conversaciones para un "acuerdo final".

El G7 abordará "la reapertura de Ormuz a largo plazo" tras acuerdo entre Irán y EEUU

Las grandes potencias del G7 discutirán a partir del lunes en Evian, Francia, las "consecuencias" del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, dijo el domingo el presidente Emmanuel Macron.

"El objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, el apoyo al Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz a largo plazo y, obviamente, la conclusión de un acuerdo sobre el programa nuclear y balístico en Irán", dijo el mandatario francés en un video publicado en su Instagram.

Macron recibirá el lunes en la ciudad a orillas del lago Lemán a Donald Trump y a los líderes de Alemania, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido.

Un acuerdo en peligro con el ataque de Israel al Líbano

Apenas unas horas antes del anuncio del acuerdo, el régimen iraní había prometido responder a un ataque de Israel contra el aliado iraní Hezbolá en los suburbios de Beirut, que amenazaba con retrasar un acuerdo.

Donald Trump culpó airadamente a Israel por retrasar su firma con el ataque aéreo sobre Beirut, que, según él, había retrasado el acuerdo.

La última vez que Israel atacó los suburbios de Beirut, provocó uno de los mayores golpes hasta la fecha en un alto el fuego que se ha mantenido en gran medida desde abril, con Irán lanzando una andanada de misiles de represalia y Israel respondiendo con ataques.

Teherán lleva tiempo exigiendo que cualquier acuerdo para detener la guerra incluya el conflicto paralelo en Líbano, donde Israel lleva llevando a cabo una campaña contra Hezbolá respaldado por Irán.

La guerra comenzó a finales de febrero, con ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con ataques contra Israel y sus aliados en la región, y bloqueando prácticamente el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro global de petróleo y gas natural.

Estados Unidos respondió bloqueando el tráfico de barcos hacia los puertos iraníes.

NOTICIA EN DESARROLLO