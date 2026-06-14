Expectativa por el acuerdo de Irán: Trump está enojado con Netanyahu por atacar Beirut y pidió "no estropearlo"

Donald Trump dijo este domingo en que el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio estaba a solo "horas" de distancia, y culpó airadamente a Israel de retrasar su firma con un ataque aéreo sobre Beirut que provocó amenazas de represalias por parte de Irán. El presidente de Estados Unidos se comprometió a que el acuerdo se firmará este domingo —el día de su 80º cumpleaños—, mientras que Teherán rechazó ofrecer un cronograma claro, aunque ambas partes han señalado que los canales diplomáticos siguen abiertos.

Teherán exige desde hace tiempo que cualquier acuerdo para detener la guerra incluya el conflicto paralelo en el Líbano, donde Israel lleva a cabo una campaña contra Hezbolá, respaldado por Irán. Sin embargo, tras días de impulso hacia un acuerdo, el ataque de Israel de este domingo en los suburbios del sur de Beirut —un bastión de Hezbolá— llevó al jefe negociador de Irán a cuestionar el sentido de continuar las conversaciones de paz.

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El ataque "demostró que Estados Unidos o bien carece de la voluntad para cumplir sus compromisos, o bien carece de la capacidad para hacerlo", afirmó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. "Si no se tiene la voluntad o la capacidad de cumplir los compromisos, entonces no tiene sentido hablar de continuar por este camino", agregó.

Trump —quien a lo largo de semanas de negociaciones ha declarado en repetidas ocasiones que el acuerdo con Irán estaba prácticamente cerrado— declaró al medio de comunicación estadounidense Axios que el ataque "retrasó la firma". "Se suponía que iba a ser ahora. Ahora está programado para dentro de unas pocas horas", dijo Trump en una llamada telefónica, mientras se mostraba furioso con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "¿Por qué coño tenía Bibi que lanzar un ataque?", dijo a Axios. "Estaba tan enojado. Se lo hice saber. No tiene ningún sentido común".

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La respuesta de Irán es "inminente"

En una publicación anterior en las redes sociales, Trump censuró el ataque, afirmando que el acuerdo con Irán "traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían deponer las armas". La agencia de noticias iraní Fars citó a "una fuente cercana al equipo negociador de Irán" diciendo, justo antes del ataque israelí, que incluso si la postura de Teherán se incorporaba al acuerdo, "no se firmará ningún pacto dentro del plazo anunciado por Trump".

La última vez que Israel atacó los suburbios de Beirut se produjo una de las sacudidas más fuertes hasta la fecha a una tregua que se ha mantenido en gran medida desde abril, con Irán lanzando una andanada de misiles de represalia e Israel respondiendo con ataques.

Tras el bombardeo de este domingo, el máximo órgano de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció que la "respuesta de los combatientes del islam es inminente". "El Líbano es nuestra vida y no se tolerará la violación de las líneas rojas de la República Islámica", afirmó su secretario en X.

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Acuerdo de paz con Irán: los puntos de fricción

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, había señalado que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional respaldaba las negociaciones a pesar de las críticas de los sectores de línea dura, añadiendo puntualmente que este organismo estaba a cargo de "las decisiones relativas a la guerra y las negociaciones".

Una delegación del mediador Qatar se encontraba en Teherán este domingo "para ayudar a facilitar la finalización del acuerdo", según informó un diplomático con conocimiento de la situación. Las partes beligerantes difundieron información contradictoria sobre el contenido del acuerdo, ya que cada una busca demostrar que salió de la guerra con la sartén por el mango.

Teherán ha insistido en que mantendrá el control sobre el vital estrecho de Ormuz —el cual mantiene bloqueado desde principios de la guerra—, pero Estados Unidos ha reiterado que esto sería inaceptable y ha respondido con su propio bloqueo a los puertos iraníes.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró el viernes que el acuerdo sobre la mesa exigía el levantamiento del bloqueo estadounidense, al tiempo que subrayó que el estrecho no volverá al statu quo anterior a la guerra.

Otro punto de fricción clave en las conversaciones ha sido el destino del programa nuclear de Irán, en particular su reserva de uranio altamente enriquecido, que se cree que fue sepultada por los ataques estadounidenses el año pasado.

Araghchi afirmó el viernes que la única forma de gestionar el uranio enriquecido de Irán "es diluirlo dentro de Irán".

Trump justificó la guerra como algo necesario para evitar que Irán obtenga armas nucleares —una ambición que Teherán niega desde hace tiempo— y había dicho anteriormente que Estados Unidos retiraría y destruiría el uranio. El sábado, manifestó: "Cuando todo esté en calma, entraremos y nos llevaremos el Polvo Nuclear... y lo diluiremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos".

ds