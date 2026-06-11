Trump confirmó un acuerdo con Irán y suspendió los ataques: la firma sería en Europa en los próximos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que alcanzó un acuerdo con Irán que podría firmarse en Europa en los próximos días, luego de que las negociaciones recibieran el aval de las máximas autoridades iraníes y de los países involucrados en el proceso. Como gesto de distensión, el mandatario confirmó la cancelación de los ataques militares que estaban previstos contra la República Islámica.

La declaración representa un giro significativo en una crisis que durante las últimas semanas había elevado la tensión en Medio Oriente y alimentado los temores de una escalada militar entre Washington y Teherán.

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“He cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche”, expresó Trump, al comunicar la decisión.

Un acuerdo que busca poner fin al conflicto

Desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que las conversaciones llegaron a una instancia decisiva y que los términos finales ya cuentan con el respaldo de todos los actores que participaron en las negociaciones.

“Acabamos de llegar a un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán”, afirmó durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval.

Según explicó, las bases del entendimiento fueron aprobadas tanto en sus aspectos generales como en los detalles técnicos, lo que permitiría avanzar hacia una firma formal en los próximos días.

Trump adelantó además que el acto oficial podría concretarse en algún país europeo.

“Pronto firmaremos el acuerdo. Los documentos están prácticamente listos”, sostuvo.

Participación de potencias y aliados regionales

El presidente estadounidense aseguró que el proceso diplomático contó con la participación y aprobación de numerosos países involucrados en la estabilidad regional.

Entre ellos mencionó a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto, además de otros actores que habrían colaborado en las conversaciones.

Trump también reveló que mantuvo contactos directos con varios líderes de la región para coordinar los pasos finales del acuerdo y garantizar su implementación.

Irán renunciaría al desarrollo de armas nucleares

Uno de los puntos centrales del entendimiento sería el compromiso iraní de no avanzar en la fabricación, adquisición o desarrollo de armamento nuclear.

Consultado sobre este aspecto, Trump aseguró que Teherán aceptó esa condición como parte del acuerdo.

“No tendrán armas nucleares. Han dado su consentimiento para ello”, afirmó.

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Además, sostuvo que el compromiso sería total y abarcaría cualquier forma de acceso futuro a este tipo de armamento.

La cuestión nuclear fue durante décadas uno de los principales focos de conflicto entre Estados Unidos e Irán, por lo que un entendimiento en esta materia podría representar uno de los cambios más importantes en la relación bilateral de los últimos años.

El bloqueo naval continuará por ahora

Pese al anuncio de distensión, Trump aclaró que algunas medidas de presión seguirán vigentes hasta que el acuerdo quede formalmente sellado.

Entre ellas figura el bloqueo naval dispuesto durante la crisis, que permanecerá activo hasta la conclusión definitiva del proceso.

“El bloqueo naval permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se finalice esta transacción”, indicó.

El mandatario agregó que tanto la fecha como el lugar de la firma serán comunicados oficialmente en los próximos días.

Cautela desde Irán

Mientras Washington celebra el avance diplomático, desde Irán evitaron confirmar oficialmente el acuerdo.

Medios cercanos al gobierno iraní señalaron que cualquier entendimiento deberá ser anunciado por las autoridades de Teherán y recomendaron tomar con prudencia las declaraciones realizadas por el presidente estadounidense.

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Sin embargo, distintas gestiones diplomáticas continuaron durante las últimas horas. Según trascendió, representantes de Qatar mantuvieron reuniones con funcionarios iraníes en coordinación con Estados Unidos para terminar de definir los aspectos finales de la negociación.

La expectativa internacional ahora está puesta en la eventual firma del acuerdo, que podría marcar el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos e Irán y modificar el equilibrio político y estratégico de Medio Oriente.

LB/ af