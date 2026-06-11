Aún sin fuerza aérea ni Marina, Irán puede seguir cerrando Ormuz

Según el politólogo Federico Bauckhage, aunque Donald Trump tuitee los éxitos de sus bombardeos, esa destrucción es "en gran parte cierta, pero también absolutamente irrelevante". En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el analista sostiene que "las capacidades militares que Irán necesita para imponer costos a Estados Unidos y para cerrar el estrecho de Ormuz siguen estando ahí", lo que deja al mandatario estadounidense en un complejo dilema: "quiere salirse de la guerra, pero no tiene una vía militar clara para traducir sus ataques en un resultado político decisivo".

Federico Bauckhage es un politólogo especializado en Seguridad Internacional y Relaciones Exteriores, licenciado en Ciencias Políticas y profesor de Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina. Se desempeña como Secretario Editorial del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.

Cada día que tenemos que tocar el tema internacional, decimos que parece que está todo por volar por el aire. Hasta ahora no es esa la situación, pero parece que en algún momento se va a producir; que lo que tenemos ahora es un recrudecimiento, una escalada, y al mismo tiempo sin poder hacer un pronóstico de si es una escalada parcial o lleva inmediatamente al próximo escalón y así sucesivamente. Cuéntenos su propia visión en el momento en el que estamos y qué puede suceder.

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Si usted tal vez recuerda la última vez que hablamos, yo le pronosticaba que la guerra iba a retomar probablemente en una o dos semanas. Pero la realidad es que las causas de fondo de este conflicto no están resueltas y hemos visto a lo largo de estas semanas, durante este cese al fuego inestable, que no solamente era un cese al fuego muy inestable, que estaba puntuado por ataques aislados de un u otro lado, sino que las posiciones de lo que reclama cada uno de ambos bandos no se han acercado en lo más mínimo.

Están directamente cada uno hablando por su lado, con la diferencia de que los iraníes son extremadamente consistentes con sus posiciones y con sus demandas, mientras que Trump no, Trump está hablando por su lado. Trump ha exhibido mucha variabilidad con las suyas, al punto que uno se pregunta: ¿están realmente hablando entre ellos? No pareciera.

Hay una caricatura que circuló varias veces en los últimos meses: muestra a un psiquiatra hablando con Trump y preguntándole si esos iraníes con los que está negociando están en la habitación con nosotros en este momento. Porque parece que Trump no está hablando con los iraníes; por lo menos, si uno toma en cuenta lo que cada uno dice públicamente.

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Ahora, hay sectores que hacen presión para continuar la guerra con Irán y otros que están haciendo presión para pausar la guerra con Irán. Pero el problema con pausarla es que los iraníes no le van a dejar a Trump pausarla o retirarse unilateralmente cantando victoria; no sin obtener algunas concesiones realmente sólidas para el más largo plazo.

¿Esta guerra continuará o usted considera que existe alguna posibilidad de que se detenga?

Probablemente va a variar la intensidad. Estados Unidos estos meses ha reconstituido sus fuerzas en el teatro de operaciones y pueden retomar los bombardeos intensos durante varias semanas, igual que la primera vez. Ahora, típicamente, Estados Unidos puede sostener operaciones intensas de bombardeo durante un lapso de cuatro, seis, ocho semanas, dependiendo de la intensidad de las operaciones, pero después las municiones se empiezan a agotar.

Esto es un problema que ya lo vimos en la vez pasada. Lo que llamamos municiones de precisión, tanto ofensivas como defensivas, estamos hablando de bombas y misiles de precisión, y misiles interceptores, los stocks de estas municiones son relativamente limitados. La base industrial de defensa es insuficiente para reponerlas al ritmo que un conflicto de alta intensidad los va consumiendo.

Por eso, idealmente, en la doctrina estadounidense, este tipo de conflictos deben ganarse en un lapso, justamente, de seis a ocho semanas. Y por ganarse me refiero a poder traducir la acción militar en algún resultado políticamente decisivo. Eso es lo que no está sucediendo en este caso: no hay una vía militar clara para que Trump pueda alcanzar sus objetivos políticos declarados.

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Corolario: mal pronóstico, para decirlo de alguna manera.

El dilema de Trump es que él quisiera salirse de la guerra, pero no puede. No puede encontrar una manera de salirse de la guerra, de salvar la cara, de salir diciendo: "Hemos logrado algún tipo de victoria". Por eso tanto foco cuando él tuitea acerca de todas las cosas que ellos han destruido en Irán: "Hemos destruido su fuerza aérea, hemos destruido su armada" y qué sé yo.

Lo cual en gran parte es cierto, pero también es absolutamente irrelevante, porque las capacidades militares que Irán necesita para imponer costos a Estados Unidos y para cerrar el estrecho de Ormuz siguen estando ahí. La mayoría de las bases de misiles siguen operativas; la mayor parte de sus stocks de misiles de todos los alcances siguen operativas.

El estrecho de Ormuz pueden seguir cerrándolo, de hecho han declarado que lo han cerrado nuevamente. Y si Irán necesita escalar, tiene otras cartas que puede jugar. Esta vez, por ahora, se han concentrado en seguir bombardeando bases de Estados Unidos en la región, particularmente en Bahréin, en Kuwait y en Jordania.

Y Trump viene prometiendo que van a seguir bombardeando Irán. La pregunta es qué pasa si lo siguen bombardeando durante otras cinco, seis, siete semanas; qué pueden llegar a lograr que no hayan logrado en las primeras cinco o seis semanas de bombardeo, si Irán tiene la capacidad de resistir.