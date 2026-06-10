"Ahora pagará las consecuencias": Trump advirtió que Irán demoró demasiado en acordar con Medio Oriente

El presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su red social Truth Social hizo una advertencia sobre el proceder de Irán en el conflicto bélico en Medio Oriente.

Trump se refirió a la falta de diálogo de parte de Irán con el resto de Medio Oriente y sostuvo que por la falta de acuerdo "tendrán que pagar las consecuencias".

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El mandatario realizó el posteo luego de que el gobierno iraní anunciara la revisión en la continuidad de las negociaciones tras los últimos episodios de violencia.

Con el tono que lo caracteriza, Trump publicó: “El ejército iraní es un completo desastre ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”

Más ataques y menos diálogo: Trump e Irán en un punto crítico

Horas antes del mensaje, durante la noche, se produjo el ataque más violento desde el alto el fuego del 8 de abril. Las Fuerzas militares estadounidenses atacaron diversos puntos del sur de Irán como respuesta por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con un bombardeo contra 21 objetivos militares de Estados Unidos en toda la región que incluyeron bases en Jordania, Kuwait y Baréin. Pero desde Washington negaron que los ataques hayan sucedido en dichos sitios.

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Desde el Ministerio de Exteriores de Irán, en encabezado por Ismail Bagaei, comunicaron que luego de estos hechos el Gobierno de Teherán revisa la situación actual de las negociaciones con Estados Unidos.

Además, denunciaron que los ataques estadounidenses derribaron varias torres de comunicaciones y dos desalinizadoras en la zona de Sirik, dejando sin agua potable a unas 20.000 personas.

En tanto, desde Teherán advirtieron que el diálogo se llevará a cabo si se restablecen las mínimas condiciones para la diplomacia. Por su parte, Trump mostró a través de su posteo que Estados Unidos se mantendrá firme en su postura.

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