Irán advierte que no dejará "sin respuesta" ningún "ataque" o "amenaza" de Estados Unidos

Las autoridades iraníes aseguraron este martes que no dejarán "sin respuestas" ningún "ataque" o "amenazas" lanzadas por Estados Unidos contra Irán. El mensaje surgió luego de que el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) atacara "en legítima defensa" contra distintos puntos del país persa.

"A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos decidió poner a prueba nuestra determinación", señalo el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en un mensaje publicado en las redes sociales.

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El jefe diplomático indicó que "la historia del golfo Pérsico" cuenta con "numerosos capítulos sobre el terrible destino que corrieron los intrusos extranjeros". Mas adelante, lanzó una advertencia hacia Washington para que abandonen la región.

Horas antes, el CENTCOM manifestó que llevaron a cabo ataques contra Irán, precisando que se trata de una acción "en legítima defensa", luego de que un helicóptero militar se haya estrellado cerca del estrecho de Ormuz, un accidente calificado de "derribo" por Donald Trump.

El Mando Central escribió en sus redes sociales que "comenzaron a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy a las 17.00 horas (hora de EEUU), siguiendo las instrucciones del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos".

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Asimismo, el CENTCOM resaltó en el mismo mensaje que "la misión constituye una respuesta proporcionada a la agresión injustificada de Irán". A bordo del helicóptero AH-64 Apache viajaban dos soldados, que fueron rescatados sanos y salvos.

Poco después de que el Estados Unidos anunciara los bombardeos sobre territorio persa, medios iraníes informaron explosiones en varios puntos del país. Concretamente, informaron ataques en la provincia de Hormozgán, en la región de Sirik y la isla de Queshm.