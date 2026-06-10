Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán

Por segundo día consecutivo, el ejército estadounidense atacó “múltiples objetivos” en Irán, respondiendo a una orden directa del presidente Donald Trump, comunicó, a través de su cuenta oficial de X, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

“Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron hoy a las 17:15 a lanzar ataques adicionales de autodefensa contra múltiples objetivos en Irán, por orden del Comandante en Jefe. Los ataques responden a la agresión injustificada y continua de Irán”, afirmaron desde el CENTCOM.

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Poco antes, Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense, declaró, en un video que compartió en sus redes sociales, que “el Comando Central estará muy ocupado esta noche porque el presidente Trump dijo que atacaremos a Irán con dureza, y así será. Irán tiene la oportunidad de llegar a un buen acuerdo, un gran acuerdo para formalizar lo que dijeron estar dispuestos a hacer, y no lo han estado”.

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Según la Agencia Noticias Argentinas, poco después de que se anunciaran los ataques, medios oficiales de Irán reportaron que se oyeron explosiones en las zonas de Minab y Sirik, ubicadas al sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz.

También reportaron que se activaron los sistemas de defensa aérea en Asaluyeh, pero todavía no se realizó ningún ataque enemigo sobre ese gran centro energético que cuenta con complejos petroquímicos y refinerías.

Asaluyeh, ubicada en la provincia de Bushehr, al sur de Irán, es una ciudad y puerto que se encuentra en la costa norte del golfo Pérsico.

La amenaza de Donald Trump de atacar infraestructura es “señal de desesperación”, afirma el presidente iraní

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, cuestionó este miércoles 10 de junio las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar centrales eléctricas y puentes.

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán

El mandatario escribió, en su cuenta oficial de X, un extenso posteo: “Las infraestructuras críticas son vitales para el pueblo. Las amenazas contra ellas —desde las redes de transporte hasta los sectores de la electricidad y el agua— no son una demostración de fuerza, sino una señal de desesperación ante la voluntad de una nación”.

Irán advierte que no dejará "sin respuesta" ningún "ataque" o "amenaza" de Estados Unidos

Y agregó: “Irán, apoyándose en el conocimiento y las capacidades de sus especialistas, la unidad nacional y la solidaridad, se mantendrá firme ante cualquier presión o amenaza”.

HM