EEUU e Irán intercambian ataques y ponen en riesgo el acuerdo de paz duradera

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques durante la noche, afectando su tregua de dos meses y poniendo en riesgo las conversaciones destinadas a asegurar una paz duradera en Medio Oriente.

El presidente Donald Trump afirmó que tomó represalias contra la República Islámica por derribar un helicóptero Apache estadounidense cerca del estrecho de Ormuz. Teherán no confirmó haber derribado la aeronave y señaló que estaba reconsiderando si continuar con las negociaciones a la luz de los ataques de EE.UU.

“El proceso diplomático no ocurre en el vacío y, para avanzar en cualquier proceso diplomático, se necesita un espacio mínimo que permita seguir adelante”, dijo Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, citado por la agencia estatal Islamic Republic News Agency. “Donde sea necesario, nuestras Fuerzas Armadas responderán al enemigo con firmeza”.

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El ejército estadounidense informó que completó una operación en la que aviones de combate atacaron defensas aéreas iraníes, estaciones de control terrestre y sitios de radar cerca del estrecho de Ormuz.

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La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó misiles contra cuatro objetivos estadounidenses, incluidos refugios que albergaban cazas F-35 y un centro de mando militar en la base aérea Al-Azraq, en Jordania, informó la televisión estatal IRIB el miércoles.

Irán también dijo que lanzó drones contra la principal base naval estadounidense en Medio Oriente, ubicada en Baréin, y que atacó la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait.

El Ministerio de Defensa de Kuwait informó que interceptó proyectiles en las primeras horas del miércoles, mientras que Jordania indicó que interceptó cinco misiles iraníes.

Teherán afirmó que ejerció su “derecho inherente a la legítima defensa” y advirtió a los países de la región que no permitan que Estados Unidos e Israel utilicen su territorio como plataforma para atacar a la República Islámica.

No hubo reportes inmediatos de víctimas en ninguno de los ataques.

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Aunque ha habido conversaciones indirectas intermitentes entre Irán y Estados Unidos sobre un acuerdo provisional —destinado a extender el alto al fuego por dos meses y reabrir el estrecho de Ormuz—, los enfrentamientos subrayaron el alto nivel de tensión existente. Se produjeron después de choques entre Irán e Israel anteriormente esta semana, que llevaron a Trump a pedir a ambos países que detuvieran las hostilidades.

Trump ha dicho repetidamente que un acuerdo con Irán está al alcance y, aun con la más reciente escalada, ha dado señales de que quiere contener las hostilidades y evitar un retorno a una guerra total. La presión aumenta para que ponga fin a un conflicto que ha causado miles de muertes en Medio Oriente y ha impulsado los precios mundiales de la energía.

Los precios del petróleo registraban pocos cambios el miércoles, con el Brent cayendo 0,2% hasta US$91,29 por barril. Esa estabilidad sugiere que los mercados confían ampliamente en que Teherán y Washington alcanzarán un acuerdo pese al más reciente episodio de tensión. Los precios, aunque siguen significativamente por encima de los niveles previos al inicio de la guerra el 28 de febrero, han retrocedido desde máximos cercanos a US$118 a finales de abril.

El ejército estadounidense describió sus operaciones como una “respuesta proporcional a los recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y buques comerciales internacionales que transitaban por aguas regionales”.

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Entre los principales obstáculos en las negociaciones figura la exigencia de Teherán de que Washington descongele más de US$10.000 millones en fondos retenidos en países extranjeros. Tampoco está claro si Irán aceptará diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido o enviarlas a otro país, como China.

Líbano, donde Israel combate a Hezbolá, es otro punto de fricción. Irán lanzó misiles contra Israel hace unos días después de que el Estado judío atacara a la milicia respaldada por Teherán e infraestructura en Beirut, la capital libanesa. Israel respondió pese a que Trump instó al primer ministro Benjamin Netanyahu a no hacerlo.

El lunes, Irán e Israel acordaron dejar de atacarse mutuamente. Teherán informó que algunos militares murieron en los ataques israelíes, mientras que Israel interceptó misiles entrantes.

Irán y Estados Unidos han negociado principalmente a través de Pakistán y de países como Catar. Mediadores liderados por Pakistán continuaron las conversaciones con ambas partes esta semana, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas debido a la sensibilidad del tema.