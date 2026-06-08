El desplome del bitcoin enmascara un cambio aún mayor en el mundo cripto

Cuando la mayor criptomoneda del mundo subía, el dinero fluía hacia startups, fondos de capital de riesgo, plataformas de intercambio y miles de tokens especulativos. Cuando se desplomaba, las empresas desaparecían, el financiamiento se secaba y la actividad se desaceleraba en toda la industria. Bitcoin no era solo el mayor activo digital. Era el centro de gravedad de toda la economía cripto.

Ahora, algunos de los negocios de más rápido crecimiento dentro de la industria se mueven según una lógica diferente.

La moneda registra una fuerte caída. El viernes cayó bajo los US$60.000, ampliando un retroceso que ha borrado alrededor de la mitad de su valor desde el máximo alcanzado el año pasado. La venta masiva ha sido impulsada por salidas de dinero de los fondos cotizados en bolsa (ETF), el auge de la inteligencia artificial compitiendo por la atención de los inversionistas minoristas y las crecientes dudas sobre si los grandes compradores corporativos que impulsaron el último repunte podrán seguir acumulando.

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Entre las altcoins la crisis es aún más profunda. El valor de mercado de las altcoins, es decir, los tokens distintos de bitcoin, alcanzó un máximo de US$431.000 millones en noviembre de 2021 y actualmente ronda los US$170.000 millones, según TradingView. Ecosistemas enteros que prometían transformar las finanzas se están reduciendo, consolidando o desapareciendo silenciosamente. Sin embargo, al mismo tiempo, algunos de los negocios más importantes dentro de la industria crecen más rápido que nunca.

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Las stablecoins se están integrando al sistema global de pagos y ya representan cerca de US$390.000 millones en transacciones anuales, según McKinsey & Co. y Artemis Analytics. Las firmas de Wall Street compiten por tokenizar acciones, bonos y fondos del mercado monetario. Bancos que antes despreciaban la tecnología blockchain ahora experimentan con ella. Empresas de pagos están incorporando dólares digitales. Los mercados de predicción atraen usuarios convencionales. La infraestructura digital se expande incluso mientras muchos de los activos construidos sobre ella atraviesan dificultades.

“El gráfico del precio de bitcoin solía contar toda la historia de las criptomonedas. Ya no es así”, afirmó Eric Jackson, fundador y director de inversiones de EMJ Capital, un fondo de cobertura enfocado en tecnología. “Precio y adopción no son la misma métrica para las criptomonedas, ni deberían serlo”.

El precio del bitcoin se estabilizó en las operaciones del lunes y llegó a cotizar cerca de US$64.200 después de que Strategy Inc. reanudara las compras del token. La mayor criptomoneda del mundo perdió alrededor de US$235.000 millones de valor de mercado durante los siete días finalizados el 7 de junio, según datos recopilados por Bloomberg.

Hoy, resumir el sector cripto con un simple gráfico de precios es cada vez más difícil.

La promesa original de la industria nunca fue únicamente bitcoin. Era la idea de que el dinero, los activos y la actividad financiera terminarían moviéndose a través de redes nativas de internet. La ironía es que partes de esa visión están empezando a hacerse realidad justo cuando los inversionistas pierden confianza en muchos de los tokens que supuestamente debían capturar ese valor.

Trayectoria de bitcoin

Lanzado en 2024, BUIDL, el fondo monetario tokenizado de BlackRock, se ha convertido en uno de los mayores productos de tokenización del mercado, con US$2.400 millones en activos, según el rastreador RWA.xyz. Entre otros ejemplos, Nasdaq se asoció recientemente con la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken para ofrecer acciones tokenizadas. En total, más de US$30.000 millones en distintos activos —desde acciones hasta bienes raíces— ya han sido tokenizados, según RWA.xyz.

La adopción de stablecoins avanza más allá de las empresas nativas del mundo cripto. Visa y Mastercard han ampliado sus capacidades de liquidación con stablecoins, mientras un número creciente de compañías de pagos experimenta con infraestructura basada en dólares digitales para transferencias transfronterizas y liquidaciones. El volumen total de transacciones con stablecoins aumentó 72% hasta alcanzar US$33 billones en 2025, según datos recopilados por Artemis.

“Aunque nos sorprende un poco la debilidad de bitcoin mientras otros activos de riesgo han subido en las últimas semanas, la realidad es que el desempeño de bitcoin solo refleja cómo se sienten los inversionistas respecto de ese activo en particular”, señaló Adam Phillips, director general y socio de EP Wealth Advisors en Torrance, California. “No necesariamente indica cuánto está avanzando la adopción por debajo de la superficie”.

Depuración

Decenas de millones de tokens han sido creados en los últimos años, pero menos de 1.700 tienen actividad significativa, según Delphi Digital. En gran parte del mercado, el capital y la atención llegaron en ráfagas breves antes de desaparecer con la misma rapidez.

Eso ayuda a explicar una de las principales paradojas del ciclo actual. Algunos de los éxitos más tangibles del mundo cripto están ocurriendo al mismo tiempo que una de sus depuraciones más severas. La tecnología se integra cada vez más al sistema financiero mientras gran parte del universo de activos construido a su alrededor está siendo abandonado.

En otras épocas, eso podría haber parecido una amenaza existencial. En cambio, cada vez se parece más a otra cosa: madurez.

“La industria cripto sigue evolucionando hacia casos de uso institucionales más que hacia la especulación minorista”, afirmó Roxanna Islam, directora de investigación sectorial e industrial de la firma de ETF TMX VettaFi. “Las instituciones financieras están enfocadas en la utilidad y la infraestructura de largo plazo pese a la volatilidad de los precios de bitcoin”.

Las nuevas tecnologías rara vez evolucionan en línea recta. Los ferrocarriles sobrevivieron al fracaso de innumerables compañías ferroviarias. Internet sobrevivió al colapso de cientos de acciones puntocom. Con frecuencia, las manías financieras financian infraestructura cuya importancia solo se vuelve evidente cuando desaparece la especulación.

Las criptomonedas podrían estar entrando en una fase similar. Por primera vez, la tecnología se está volviendo lo suficientemente importante como para superar la operación especulativa que la creó. Bitcoin sigue siendo enormemente relevante. Simplemente, ya no tiene la exclusividad que alguna vez tuvo.

“La tecnología más importante son las stablecoins, y no se necesita XRP ni bitcoin como reserva de valor cuando se tienen stablecoins”, afirmó Mike McGlone, de Bloomberg Intelligence. “Estamos atravesando una depuración y apenas está comenzando”.

LM