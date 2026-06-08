Fujimori toma ligera ventaja en reñida segunda vuelta en Perú

La reñida elección presidencial de Perú seguía sin un ganador definido, mientras la conservadora Keiko Fujimori tomaba una ligera ventaja sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez cuando aún continuaba el conteo de votos.

Entre el miedo y el desencanto, Perú llega al balotaje con más dudas que expectativas

Fujimori lideraba con el 50,6% frente al 49,4% de Sánchez, con el 89% de los votos escrutados. No se espera un conteo oficial completo hasta mediados de julio, cuando se resuelvan los votos impugnados. Los primeros resultados favorecían a Fujimori, mientras seguían llegando votos desde las regiones más remotas del país, donde Sánchez cuenta con mayor apoyo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo que viene probablemente será una tensa disputa entre ambos bandos, mientras los voluntarios de cada partido intentan cuestionar la validez de los votos de sus rivales.

Los dos candidatos presidenciales tienen visiones muy diferentes sobre cómo gobernar una nación políticamente convulsionada cuya economía ha logrado superar a sus pares regionales pese a haber tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años. El ganador sucederá al presidente interino José María Balcázar el 28 de julio para un mandato de cinco años. Una victoria de Sánchez iría en contra de la tendencia reciente de varios países latinoamericanos hacia gobiernos de derecha.

Sánchez adoptó un tono triunfal en su discurso tras la votación, pronunciado ante una multitud que coreaba consignas y hacía sonar silbatos en una plaza de Lima. Los conteos rápidos de las encuestadoras Ipsos y Datum le otorgaban más del 50% de los votos, aunque evitó declararse vencedor.

“El conteo rápido muestra una ventaja significativa que reafirma la voluntad del pueblo, que quiere democracia y justicia. Pero, como corresponde a un pueblo democrático, este es el momento de defender el voto”, afirmó Sánchez.

Fujimori dijo en un mensaje televisado que respetará los resultados, independientemente del desenlace, y agregó que cada voto debe ser contado. La tres veces finalista derrotada, que en 2021 denunció sin éxito un supuesto fraude electoral, pidió a los voluntarios de su partido redoblar esfuerzos para defender sus votos.

“El 1% de Perú se quedó el crecimiento del PBI”

“En este momento no hay un ganador en esta contienda”, dijo Fujimori. “Sería irresponsable declarar un resultado basándose en una muestra como la del conteo rápido”.

Visiones distintas

Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo del expresidente Pedro Castillo, ha prometido indultarlo y retomar su propuesta de redactar una nueva Constitución que sustituya la actual carta magna. Según sostiene, el marco vigente limita la capacidad del Estado para orientar el desarrollo económico y administrar recursos estratégicos.

Ha ganado respaldo en las regiones andinas más pobres gracias a sus promesas de aumentar el salario mínimo, fortalecer la agricultura familiar frente a la agroindustria y duplicar el gasto público en las zonas rurales. Sin embargo, al igual que ocurrió con Castillo, Sánchez tendría dificultades para impulsar reformas profundas porque carecería de mayoría en el nuevo Congreso.

Fujimori, por su parte, es una de las figuras políticas más influyentes del país, y su partido Fuerza Popular ha ejercido un peso considerable en el Congreso, en gran medida gracias a que ella fue la segunda candidata más votada en los últimos tres ciclos electorales. El legado de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, ha marcado negativamente sus campañas anteriores.

De tendencia conservadora, ha prometido una política de mano dura contra el crimen y es vista favorablemente por los inversionistas debido a sus propuestas promercado.

Los resultados parciales del balotaje peruano arrojan una ínfima diferencia a favor de Fujimori

Fujimori ha prometido deportar a los inmigrantes indocumentados que cometan delitos, entregar a las Fuerzas Armadas el control de las fronteras y replicar la megacárcel de máxima seguridad que construyó El Salvador bajo el presidente Nayib Bukele. También se comprometió a duplicar el crecimiento económico anual, del 3% actual al 6%, reducir la burocracia y establecer impuestos cero para las pequeñas empresas con el fin de fomentar la formalización en una economía donde el 70% sigue siendo informal.

GZ