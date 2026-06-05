El bitcoin perforó los US$ 60.000 y tocó su nivel más bajo desde 2024

El precio bitcoin cayó por debajo de los US$ 60.000 este viernes 5 de junio, alcanzando su nivel más bajo desde octubre de 2024, justo antes de la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, cuando registró su nivel más alto.

La segunda elección de Trump, un firme defensor de las criptomonedas, generó una ola de entusiasmo que hizo que el precio del bitcoin se disparara hasta casi US$ 110.000.

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Las causas de la caída, según Damián Di Pace, director de Focus Market, son:

- Salidas récord de ETF: 13 días consecutivos de retiros netos (más de US$ 2.800 - 3.500 millones). Instituciones sacando plata fuerte.

- Tenedores a largo plazo (los que nunca vendían) liquidaron US$ 2.400 millones en pocos días. Muchos compraron arriba de $90.000 y ahora realizan pérdidas.

- Strategy vendió 32 BTC (US$ 2,5 millones) para pagar dividendos. Pequeño monto, pero impacto psicológico enorme.

- Rotación de capital + macro: Dinero yendo a acciones de IA/tech + aversión al riesgo (tensiones EE.UU.-Irán, inflación y menos chances de recortes de tasas).

- Liquidaciones en cadena: Caída rompió soportes y barrió posiciones apalancadas (cientos de millones liquidados).

Caída de la bolsa en Nueva York

La caída de la criptomoneda más popular se produjo en un contexto adverso para la Bolsa de Nueva York, que se desplomó arrastrada por una ola de ventas de acciones de las empresas tecnológica tras su repunte de las últimas semanas ante el desbordado entusiasmo por la inteligencia artificial (IA).

El Nasdaq, que agrupa valores tecnológicos, bajó 4,18%, marcando su peor jornada desde abril 2025, cuando cayó por el anuncio del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles.

El ampliado S&P 500 cayó un 2,65%, poniendo fin a nueve semanas consecutivas al alza, y el Dow Jones retrocedió un 1,35%.

La oleada de ventas fue "particularmente intensa en términos de magnitud, en especial en lo que se refiere a semiconductores", dijo a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Nvidia, la empresa con la mayor capitalización bursátil del mundo, cayó un 6,20%. Su valoración se alejó de la marca simbólica de los 5 billones de dólares por primera vez en un mes. Intel se desplomó un 11,28%, AMD un 10,86%, Micron cedió un 13,25% y Qualcomm un 10,98%.

Para O'Hare, el rebote de los índices de acciones que empezó después de las caídas de marzo "puede haber llegado a su límite por el momento". En apenas dos meses, el Nasdaq había subido cerca de un 30%.

Pero la caída no refleja una preocupación generalizada por el entusiasmo con la IA. De hecho, el mercado se prepara para la salida a bolsa la próxima semana de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk y que incluye el laboratorio de inteligencia artificial xAI. Se espera que sea la más grande de la historia.



LM