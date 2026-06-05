El oro pierde todas las ganancias del año ante la expectativa de nuevas subas de tasas en EE.UU.

El oro borró las ganancias acumuladas en lo que va del año después de que unos sólidos datos de empleo en Estados Unidos impulsaran las apuestas a que la Reserva Federal subirá las tasas de interés en 2026, un factor negativo para el metal precioso.

Operadores consolidan apuestas por alzas de tasas de la Fed este año tras sólido informe laboral

El metal amarillo llegó a caer el viernes un 3,6%, hasta US$4.315,35 la onza, eliminando el avance registrado este año, mientras los rendimientos de los bonos y el dólar subieron tras conocerse un informe que indicó que el crecimiento del empleo en EE.UU. superó todas las previsiones en mayo. La fortaleza del mercado laboral mantiene abierta la puerta a que la Fed aumente las tasas, en momentos en que las tensiones en Medio Oriente impulsan los precios de la energía. Las tasas más altas suelen perjudicar al oro, que no genera rendimiento.

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“El oro enfrenta un doble obstáculo por el aumento de los rendimientos reales y un dólar más fuerte”, afirmó Elias Haddad, director global de estrategia de mercados de Brown Brothers Harriman & Co. Según Haddad, una ruptura por debajo del promedio móvil de 200 días, un indicador ampliamente seguido para medir la tendencia de largo plazo, apunta al riesgo de caídas más profundas.

Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, considerada una de las funcionarias más partidarias de una política monetaria restrictiva y miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, señaló en una publicación en LinkedIn tras el informe laboral que pronto podría ser apropiado subir las tasas, dado que el mercado laboral parece estar equilibrado.

“Por ahora, es razonable mantener las tasas sin cambios debido a la incertidumbre sobre las perspectivas económicas. Pero si las tendencias recientes continúan, pronto podría ser apropiado actuar”, escribió la funcionaria, repitiendo en gran medida comentarios realizados el 2 de junio.

Los operadores descuentan ahora plenamente una subida de un cuarto de punto por parte de la Fed para diciembre y asignan una probabilidad cercana al 60% a que ocurra en octubre. Antes de conocerse los datos de empleo, esperaban que el próximo movimiento de las autoridades monetarias fuera un aumento de tasas en marzo. Los funcionarios de la Fed se reunirán el 16 y 17 de junio bajo el liderazgo del nuevo presidente, Kevin Warsh.

La fuerte caída de las acciones tecnológicas también amplificó el retroceso del oro, ya que algunos inversionistas redujeron posiciones para cubrir pérdidas en otros mercados, según Phil Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures.

Mientras tanto, EE.UU. e Irán continúan enfrentados sobre la posibilidad de una tregua a medida que el conflicto se acerca a los 100 días y Teherán sostiene que tanto Irán como Omán tienen soberanía sobre el estrecho de Ormuz. La guerra, que ya entra en su cuarto mes, ha interrumpido los flujos energéticos a través de esa vía marítima, impulsado los precios del petróleo y aumentado las preocupaciones por la inflación global.

Esto incrementa la probabilidad de que los bancos centrales mantengan o incluso eleven las tasas de interés, lo que representa un obstáculo para los metales preciosos. El oro cayó con fuerza tras el inicio del conflicto a finales de febrero y ha cotizado dentro de un rango estrecho durante las últimas semanas. El viernes se ubicaba 18% por debajo de los niveles previos a la guerra y cerca de borrar completamente las ganancias acumuladas en el año.

El oro al contado caía un 3,5%, hasta US$4.319,68 la onza, a las 2:50 p.m., hora de Nueva York. La plata se desplomaba un 7,8%, hasta US$68,16 la onza. El platino y el paladio también operaban en baja. El índice Bloomberg Dollar Spot subía 0,6%.

Los metales industriales también estaban en rojo: el cobre registró su mayor caída en más de dos meses en la Bolsa de Metales de Londres. Los inversionistas temen que unas condiciones financieras más restrictivas terminen ralentizando la actividad económica y reduciendo el consumo de materias primas como el cobre y el aluminio.

El cobre cayó 3% para cerrar en US$13.519,50 por tonelada métrica en la LME. Todos los demás metales básicos retrocedieron en la bolsa londinense, con el aluminio bajando 2% y el zinc cerrando con una caída de 1,6%.