La salida a bolsa de SpaceX ya está sobresuscripta y se encamina a romper todos los récords

La oferta pública inicial de SpaceX registra una sobresuscripción significativa, según personas familiarizadas con el asunto, a medida que aumenta la demanda por un debut que podría marcar un récord.

SpaceX reservará hasta el 5% de su salida a bolsa para empleados y allegados de sus ejecutivos

Se espera que los bancos que lideran la oferta de la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk dejen de recibir órdenes de inversionistas institucionales el miércoles después del cierre del mercado en Nueva York, a las 4:00 p.m., dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

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El cierre de los libros de órdenes permite a los bancos evaluar la demanda y asesorar a la empresa sobre la fijación del precio. Se espera que la OPI de SpaceX fije su precio el 11 de junio y comience a cotizar al día siguiente. La compañía ofrece 555,6 millones de acciones a US$135 cada una, lo que le permitiría recaudar unos US$75.000 millones y alcanzar una valoración cercana a US$1,8 billones.

Los inversionistas minoristas aún podrán presentar órdenes para adquirir acciones de SpaceX en algunas plataformas después de la fecha límite del miércoles. Bloomberg News informó previamente que la empresa asignará hasta 30% de la oferta a este grupo de inversionistas.

Un portavoz de SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Representantes de Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.

La expectativa por la OPI sigue creciendo, ya que se prevé que sea la mayor de la historia, superando el debut bursátil de US$29.400 millones de Saudi Aramco en 2019. La compañía ha revelado nuevas fuentes de ingresos en las últimas semanas, destacando especialmente su capacidad en inteligencia artificial. El viernes, SpaceX anunció un acuerdo con Alphabet Inc., mediante el cual el desarrollador del modelo de IA Gemini pagará US$920 millones mensuales como parte de un contrato de servicios en la nube vigente hasta 2029. Anteriormente, la empresa había revelado un acuerdo similar con Anthropic PBC.

La compañía, formalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., espera debutar en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.