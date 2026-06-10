El fenómeno de El Niño aparece y eleva los riesgos climáticos globales

El fenómeno de El Niño se ha formado en el Pacífico ecuatorial, preparando el escenario para meses de sequías, inundaciones y fluctuaciones de temperatura que amenazarán a comunidades de todo el mundo, además de afectar la agricultura y el sector energético.

El fenómeno climático, identificado por la Agencia Meteorológica de Japón, es el primero desde 2023 y podría convertirse en uno de los más intensos registrados. Se espera que El Niño se fortalezca en los próximos meses y alcance una intensidad muy alta más adelante este año, prolongándose al menos hasta diciembre, según la agencia.

El Niño se caracteriza por un calentamiento de las aguas del océano Pacífico que altera los patrones climáticos globales, lo que puede dañar cultivos y poner presión sobre las redes eléctricas. Incluso antes de su declaración oficial, sus efectos ya se habían hecho sentir en distintas regiones, desde el retraso en el inicio del monzón de India hasta la suspensión temporal de la temporada de pesca en Perú.

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El Niño empezó a sentirse y podría convertirse en el más intenso de la era moderna

Un intenso episodio de El Niño en 1997 causó la muerte de al menos 30.000 personas y provocó daños por alrededor de US$100.000 millones en todo el mundo. Un estudio de Dartmouth College publicado en 2023 estimó que las consecuencias persistentes de los eventos de El Niño pueden costar a la economía mundial billones de dólares.

La intensidad de El Niño se determina por cuánto más cálidas están las aguas del Pacífico ecuatorial respecto de lo normal. Una anomalía de 2°C o más se considera un evento muy fuerte, conocido informalmente como “Super El Niño”. Según Marex, estos episodios han reducido históricamente los rendimientos de cultivos como aceite de palma, café, cacao, algodón y granos, incluidos trigo y arroz.

Es probable que otros efectos sobre el clima en distintas regiones del mundo se extiendan y se intensifiquen a medida que El Niño alcance su punto máximo en diciembre o enero. Entre ellos figuran un invierno más frío y húmedo en el sur de EE.UU., así como sequías e incendios forestales en partes de Australia.

La temporada de huracanes del Atlántico también podría verse afectada. Los cambios atmosféricos asociados con El Niño suelen aumentar la cizalladura del viento en la cuenca atlántica, dificultando la formación de tormentas tropicales y huracanes.

Un satélite de la Unión Europea detectó una anomalía térmica de 5°C en el Atlántico que anticipa un "Súper El Niño"

Sin embargo, eso no garantiza que huracanes y tormentas tropicales no impacten a EE.UU., México, Centroamérica y el Caribe. Los pronósticos iniciales de instituciones académicas, empresas especializadas y agencias gubernamentales apuntan a unas 14 tormentas con nombre este año, una cifra cercana al promedio histórico.

Lo que preocupa a muchos observadores de la industria y especialistas meteorológicos es que el episodio de este año pueda evolucionar hacia un “Super El Niño”. En EE.UU., el fenómeno se identifica mediante el seguimiento de las temperaturas del océano Pacífico, especialmente en una zona conocida como Niño 3,4.

El umbral utilizado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA) para declarar un evento de El Niño se alcanza cuando la temperatura de la superficie del mar supera en al menos 0,5°C el promedio histórico durante cinco períodos consecutivos y superpuestos de tres meses.

ds