Conflicto en Medio Oriente al agro: "Convivimos con múltiples procesos que afectan a los precios en distintas velocidades"

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, pasó por Canal E y sostuvo que el foco del mercado internacional está puesto en el informe de oferta y demanda del USDA y en la evolución de los conflictos geopolíticos, aunque advirtió que, por ahora, las tensiones en Medio Oriente todavía no están generando un impacto fuerte sobre los precios de los fertilizantes ni del petróleo.

Desde Entre Ríos, donde destacó las buenas condiciones de los cultivos de invierno, Germán Iturriza señaló: "Con una mañana con mucha niebla, pero con una humedad espectacular para los cultivos de invierno, para el trigo que están en este momento, ya nacido, trigo de invierno, que va a ser cosechado en diciembre, en muy buenas condiciones por el momento".

Expectativa por lo que se pueda indicar en el USDA

Sobre el reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, explicó que será determinante para las perspectivas del hemisferio norte. "Hoy sí, a la 1 vamos a estar teniendo el reporte de oferta y demanda mundial del Departamento de Agricultura norteamericano", indicó.

Según detalló Iturriza, "el partido de los precios se define en el hemisferio norte en los próximos 60, 70 días", en una etapa en la que Estados Unidos ya finalizó la siembra de maíz y soja y comienza el período crítico para la definición de rendimientos.

También remarcó que el informe más esperado llegará a fines de mes: "Para mí el más importante del mes es el del 30, el 6, donde vamos a tener el ajuste de área sembrada en Estados Unidos".

Cómo impacta el conflicto en Medio Oriente al agro

Respecto de la escalada entre Estados Unidos e Irán y el eventual impacto sobre los insumos agrícolas, el entrevistado llamó a observar las cotizaciones. "El mercado habla con cotizaciones y el petróleo está bajando cerca del 1% ante esta escalada", afirmó.

Luego, manifestó que hoy conviven varios factores simultáneos que condicionan a los mercados: "Estamos conviviendo con múltiples procesos que afectan a los precios en distintas velocidades". En ese sentido, sostuvo que la política monetaria internacional podría tener más peso que los ataques militares. "Me parece que el flujo de dinero a nivel global está de alguna manera buscando liquidez, más que buscando ser invertido", explicó.